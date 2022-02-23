دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آلاين تكنولوجي، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: ALGN)، وهي شركة عالميّة رائدة في مجال الأجهزة الطبيّة، عن مشاركتها بالمؤتمر السنوي السادس عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان باعتبارها إحدى الجهات الراعية البلاتينية. وتشارك الشركة، المتخصصة في تصميم وتصنيع نظام تقويم الأسنان Invisalign والماسحات الضوئية الرقمية لداخل الفم iTero وبرمجيات شركة إكسوكاد للتصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب لتعزيز جودة عمليات تقويم وترميم الأسنان، في المؤتمر تأكيداً على التزامها بتعزيز مشهد طب الأسنان في المنطقة.

وتستعرض الفعالية المرتقبة، المقامة في فندق كراون بلازا على أرض العاصمة السعودية بين 24 و27 فبراير الحالي، الدور المحوري لاختصاص تقويم الأسنان؛ حيث تجمع أكثر من 500 خبير في القطاع، بمن فيهم الأطباء والممارسين والشركاء العاملين في مشهد طب الأسنان، في إطار مجموعة من المحاضرات والنقاشات والورشات التي تسلط الضوء على اختصاص التقويم وتداخلاته المشتركة مع بقية اختصاصات طب الأسنان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنجيلو مورا، المدير العام لشركة آلاين تكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل المنطقة سعيها لتحقيق أعلى درجات الابتكار، الذي تلقى حصةً كبيرةً من العناية والتشجيع خلال العامين الماضيين عالمياً، لا سيما مع التطلعات والجهود الإقليمية لدعم التحول الرقمي. وتأتي الدورة السادسة عشر من المؤتمر السنوي للجمعية السعودية لتقويم الأسنان في وقت مثالي، باعتباره منصةً تتيح أحدث التقنيات الرقمية التي من شأنها أن تدعم جهودنا لتعزيز مستقبل طب الأسنان وتحقيق أعلى درجات التكامل مع مختلف اختصاصاته. ونقف اليوم على أعتاب التحول الرقمي الكامل للقطاع، والذي ينطوي على تمكين الأخصائيين من الارتقاء بمستوى الممارسات الطبية الرقمية بالتزامن مع تقديم العلاجات وفق أعلى مستويات الجودة".

من جانبه، قال الدكتور محمد الحربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لتقويم الأسنان: "يحتاج عملنا في اختصاص تقويم الأسنان لكثير من التخطيط، الذي نستعرض من خلاله أمام المرضى مختلف النتائج المحتملة التي يمكن تحقيقها باتباع طرق العلاج التقليدية. ويتطلب هذا الأمر عادةً تداخلاً مشتركاً مع مختلف اختصاصات طب الأسنان، بما فيها الاستعاضات السنية وطب اللثة، وتتيح لنا التطورات الجديدة والتقنيات الحديثة الخاصة بطب الأسنان الرقمي تحقيق أعلى درجات التعاون؛ مفسحةً المجال أمام المرضى للاستفادة من أفضل العلاجات وأكثرها جودة. ويجمع المؤتمر السنوي السادس عشر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان نخبة أخصائيي الأسنان لإبراز أهمية التكامل والتعاون بين اختصاصات طب الأسنان، باعتبارهما طريق الوصول إلى المستقبل المشرق لمختلف الممارسات الطبية من خلال تضافر جهود جميع العاملين في القطاع لتقديم تجربة علاج شاملة".

وتستضيف آلاين تكنولوجي فعاليتين رئيسيتين خلال المؤتمر، تسعى من خلالهما لتشجيع التكامل بين اختصاصات تقويم الأسنان عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة، تشملان محاضرةً تناقش الحلول البديلة للجراحة الفكية باستخدام أجهزة التقويم الشفاف في 26 فبراير الساعة 9:00 حتى 9:45 صباحاً بإشراف الدكتور وضاح صابوني، أخصائي تقويم الأسنان الحائز على جائزة آلاين تكنولوجي العالمية للأبحاث عام 2015 وعضو الجمعيات الدولية والأمريكية والفرنسية لتقويم الأسنان وعضو مجلس إدارة الجمعية الفرنسية لتقويم الأسنان والمتحدث باسم الجمعية الأوروبية لتقويم الأسنان؛ حيث يستعرض تدبير الحالات التي تتطلب جراحة فكية باستخدام نظام Invisalign، ويشرح أساليب العمل المختلفة وصولاً لوقت الجراحة. كما يشارك خلالها وجهات نظره المتعلقة بالاختلافات والفوائد والاعتبارات الفاصلة بين الأساليب العلاجية المتنوعة.

ويدير الدكتور وضاح صابوني أيضاً ورشةً تناقش الإمكانيات والاعتبارات المتعلقة بالعلاجات التقويمية وتمتد لأربع ساعات تحت إشراف آلاين تكنولوجي؛ حيث تبحث الورشة، المنعقدة في 27 فبراير بين الساعة 2:00 ظهراً و6:00 مساءً، مجموعةً واسعةً من الحالات التي تستفيد من أجهزة التقويم الشفافة، بما فيها عيوب الإطباق والعلاجات متعددة الاختصاصات التي يتخللها تقييمات أخصائيي اللثة والعلاجات السابقة لمرحلة الترميم والاستعاضات السنية.

وتجدر الإشارة إلى إعلان آلاين تكنولوجي مؤخراً لأحدث إبداعاتها في المنطقة من قدرات وأجهزة رقمية بتكنولوجيا متفوقة، مصممةً لرفع جودة وكفاءة التخطيط المرتبط بعلاجات Invisalign وتوسيع نطاقها لتساهم بتعزيز التفاعل بين الطبيب والمرضى والحصول على نتائج أفضل.

وتشمل آخر إنتاجات الشركة الرائدة برمجية كلينتشيك لايف أبديتClinCheck Live Update ، الذي يسمح بتوفير معاينات ثلاثية الأبعاد تتيح إجراء تغييرات مباشرة بالوقت الفعلي على خطة العلاج لتحسين نتائجها بالتزامن مع الارتقاء بمستوى الكفاءة والجودة. كما كشفت عن نظام تخطيط Invisalign المخصص، الذي يتيح معاينة أوتوماتيكية ومباشرة للتفضيلات المتبعة في العلاج، لتحسين كفاءته واختصار الوقت والجهد اللازمين، متيحةً تجربةً سلسلةً ومثاليةً للمرضى والأطباء.

كما تلقى تطبيق The Invisalign Practice App للهواتف المحمولة تحديثاً هاماً، يتيح التكامل مع حل Invisalign Doctor Site (IDS) القائم على التكنولوجيا السحابية، ويسمح للأطباء بتخطيط علاجاتهم بكل أريحية من خلال مختلف الأجهزة الرقمية.

لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر السنوي السادس شعر للجمعية السعودية لتقويم الأسنان، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://sos.sa/annual-conference/27.

لمزيد من المعلومات حول آلاين تكنولوجي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.aligntech.com/.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022