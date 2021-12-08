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العضو المنتدب للشركة إدريس محمد : بيع المرحلة الثالثة بالكامل للمشروع بمبيعات تعاقدية 890 مليون جنيه فى اقل من 5 شهور
خصم على الكاش وتقسيط قيمة الوحدة على سنة بدون فوائد لفترة محدودة
كشف ادريس محمد - العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى عن طرح المرحلة الرابعة والاخيرة لمشروع scene 7 ثانى مشروعات الشركة واول كومباوند رياضى عالمى بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يقع بمنطقة R7 على مساحة 40 فدان باجمالى استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة فى اقل من 5 شهور على طرحها ، ليصل اجمالى المبيعات التعاقدية للثلاث مراحل المنتهية 2 مليار و540 مليون جنيه موضحا أن مستهدف مبيعات المرحلة الرابعة يقدر بنحو 890 مليون جنيه ، لافتا إلى أن مشروع Scene 7 يحتوى على 11 اكاديمية رياضية متخصصة وفقا لأعلى المعايير العالمية والمالية داخل مجتمع سكنى متكامل الخدمات لتوفر نحو 27 ساعة أسبوعيا للمرأة المصرية كانت تضيع يوميا بسبب بعد النوادى الرياضية عن مكان السكن ، وبالتالى يكون مشروع Scene 7 احد ابتكارات شركة اكام للسوق المصرى حيث يعتبر اول مشروع يحقق المعادلة الصعبة فى توفير مكان يمتاز بكافة الخدمات الترفيهية والخدمية وفى نفس الوقت يوفر المزيد من الوقت الذي تحتاج اليه الزوجة والأم المصرية دون إهمال احتياجات أبنائها فى تعلم الرياضات المختلفة
وأكد ادريس فى تصريحات صحفية أن الدراسة الجيدة للسوق المصرى واحتياجات العملاء وتحديد المشكلات التى تواجه العميل ووضع حلول لها قبل التخطيط لاى مشروع هى كلمة السر وراء النجاحات التى حققتها شركة اكام بمشروعها الأول " Scenario " الذى يقع بمنطقة الR7 بالعاصمة الإدارية على مساحة 40 فدان وامتدت لمشروعها الثانى scene 7 والذى حقق اقبالا مبهرا فى جميع مراحله والتى تتميز كل مرحلة منهم بشئ مختلف وطبيعة خاصة لافتا إلى أن المرحلة الرابعة والاخيرة لمشروع scene7 احد المراحل المميزة جدا لإطلالها علي الملاعب مباشرة مما يجعل متابعة الأبناء أمرا غاية فى السهولة والامان ،بالإضافة إلى تنوع مساحات الوحدات بما يلائم جميع العملاء لافتا إلى أن الشركة وبمناسبة طرح المرحلة الرابعة تقدم عروضا مميزة وحصرية لعملائها خلال الأسبوع الحالى منها خصم على الكاش وتقسيط قيمه الوحدة على سنة بالإضافة إلى عروض تبدأ من صفر مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات لفترة محدودة، مشيرا إلى معدل إنجازات المشروع تجاوزت 45 % وسيتم بدء تسليم المرحلة الاولى للمشروع بداية عام 2023
واضاف ادريس محمد أن هدف شركة اكام فى المقام الأول هو العميل وتوفير السعادة وجودة الحياة فى كل مكان داخل المشروع ، و تقديم منتج عقارى مختلف ومتفرد، والبحث عن السعادة من خلال إجراء عدد من الدراسات المستفيضة حول اهم احتياجات الأسرة المصرية وكيفية تحقيق أفضل سبل السعادة لكل أفرادها ،فى كل مشروع تقدمه للسوق المصرى مشيرا الى ان مشروع «SCENE 7» كان خلاصة دراسات مركز الأبحاث التابع للشركة والذى عكف على توفير عدد من استقصاءات الرأى لعدد من الأسر المصرية ودراسة وتحليل كافة احتياجاتهم التى يرونها من أساسيات الحياة وتؤثر أيضا على راحة ووقت الأسرة بالكامل ، فجاءت فكرة مشروع scene7 ليكون اول كومباوند رياضى بالعاصمة يضم مجموعة من اكبر الاكاديميات الرياضية العالمية والمحلية ، حيث يتواجد به ?? اكاديمية لعدد من الرياضات المختلفة وبه مجموعة من الملاعب والصالات المغطاة الخاصة والتى صممت وفقا للمعايير العالمية المعتمدة بالإضافة الى حمام سباحة رئيسي وآخر مغطي واول مول رياضي متخصص ، وواخر تجارى لخدمة المشروع بالكامل .
واضاف ادريس ان الشركة تسعى دائما من خلال مشروعاتها أن تقدم مجموعة من الحلول المبتكرة لتوفير خمس اشياء أساسية هم توفير الوقت ، والراحة ، والرفاهية ، والاموال ، والسعادة ، فوجود مساحات خضراء وطبيعة خلابة وخدمات متنوعة تشمل نادى اجتماعى وصالة العاب رياضية ومسرح وورش فنية لاكتشاف المواهب وتنميتها ،ومطبخ مركزى بمفهوم مختلف عن أى مشروع آخر يعمل طوال الأسبوع بالاتفاق مع إدارته بتحديد جدول للأكلات اليومية يتم تنفيذه وفقا لرغبة سيدة المنزل بالإضافة الى ربط الاكاديميات بالعمائر بممرات آمنة يسير بها الأطفال جميعها عوامل تجعل الزوجة والأم المصرية تشعر بالراحة والاطمئنان على أولادها وفى نفس الوقت توفر الكثير من الجهد والاموال وبالتالى تتلاشى الضغوط اليومية لبطلة مشروع scene7 صاحبة المشهد الاهم فى حياتنا فتتحقق السعادة التى تجيد اكام صنعها .
#بياناتشركات
- انتهى -
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