دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «آسبن تكنولوجي»، الشركة العالمية الرائدة في تطوير البرمجيات الخاصة بتحسين أداء الأصول، عن تعيين الخبير في مجال الأتمتة الصناعية الدكتور طارق أسلم في منصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيضطلع الدكتور أسلم بدور رئيسي في تطوير وتعزيز الممارسات الرقمية المستدامة للمؤسسات ذات الأصول الكثيفة.

ويتمتع الدكتور أسلم بخبرة طويلة تزيد عن 20 عاماً في مجال تطوير الأعمال الرقمية والإقليمية لدى نخبة من الشركات الدولية المرموقة مثل آي بي إم، وإيركسون، وشنايدر إليكتريك، وأفيفا. و سيقود الدكتور أسلم من خلال منصبه الجديد فريقاً متنوعاً ومتعدد الوظائف، حيث سيعمل على تعزيز أداء الأعمال وعلاقات العملاء، وتطوير أداء الشركاء.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق أسلم: "مع الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات كثيفة الأصول بمواضيع الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية للعمليات؛ بات من الهام جداً تزويد هذه الشركات بحلول رقمية متقدمة تساهم في تطوير عملياتها بطريقة مستدامة وتمكنها في الوقت ذاته من مواصلة تحقيق أفضل عوائد على استثماراتها. تعد آسبن تكنولوجي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تطوير برمجيات تحسين أداء الأصول، ويسعدني الانضمام إلى هذه المؤسسة المرموقة التي تؤمن بدور التكنولوجيا المتقدمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم".

ويأتي تعيين الدكتور أسلم تماشياً مع جهود «آسبن تكنولوجي» الحثيثة الرامية لدعم تطلعات منطقة الشرق الأوسط لتبني ممارسات مستدامة داخل المؤسسات كثيفة الأصول. كما تمت مناقشة رؤية الشركة للمنطقة مؤخراً خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك 2021"، أكبر معرض للنفط والغاز والطاقة في العالم، إلى جانب شركائها في "مايكروسوفت" وتم تقديرها باعتبارها الفرصة الأولى والمالية أمام صناعة الطاقة لمناقشة النتائج الرئيسية من مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 26" (COP26) الذي عقد الشهر الماضي في مدينة غلاسكو، وتحديد ملامح المسار الذي تحتاجه قطاعات الصناعة لتزدهر في عالم من سلاسل قيمة الطاقة المتكاملة المستدامة ومنخفضة الكربون.

ويأتي ذلك بعد عدد من المبادرات الرئيسية للشركة مثل مشاركة الرئيس التنفيذي أنطونيو بيتري في المناقشات التي أجرتها مجموعة من أبرز اللاعبين الصناعيين والشركاء حول التحديات التي تفرزها التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والدور الحاسم للتقنيات الرقمية خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP 26 في غلاسكو بالمملكة المتحدة. وكانت «آسبن تكنولوجي» قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن الإصدار الأحدث من برنامج aspenONE® V12 ، الإصدار رقم V12.2 والذي يهدف لمنح الشركات نماذج استدامة جديدة وقدرات تسرع من جهود الرقمنة لدعم مبادرات الاستدامة الخاصة بهم.

وتهدف شركة «أسبن تكنولوجي» إلى دخول العام الجديد من خلال قيادة التحولات الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، والمضي بالمجالات كثيفة الأصول نحو عصر جديد من الرقمنة والاستدامة.

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