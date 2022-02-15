استثمرت محفظة "آرك فينتك" في حصص أقلية في خمس شركات تقنية مالية (فينتك) عالية النمو دخلت في مرحلة متقدمة من التطوير.

حققت شركات المحفظة معدلات نمو عالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، والتي تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4.0 مليار دولار أمريكي.

أعلنت اليوم الشركة العالمية للاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز" ("آركابيتا") طرح محفظة آرك فينتك، وهي محفظة عالمية متنوعة استثمرت في حصص أقلية في خمس شركات تقنية مالية (فينتك) عالية النمو، تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4.0 مليار دولار أمريكي.

وتتوزع استثمارات المحفظة في أسواق عالمية رئيسية، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والدول الاسكندنافية.

ومن اللافت أن جميع شركات المحفظة تتميز بتنوعها الجغرافي، وهي تتيح للمستثمرين توزيع استثماراتهم في مختلف الشرائح الفرعية لقطاع التقنية المالية، وقد حققت معدلات نمو عالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وأثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار خلال فترة انتشار جائحة كورونا، حيث أدى تفشي فيروس كوفيد-19 إلى تسريع تحوّل المستهلكين والشركات والحكومات إلى الحلول الرقمية، وكان قطاع التقنية المالية الأوفر حظًا في استفادته من الانتشار المتزايد لتقنيات الهاتف النقال والخدمات الأسرع المعروضة في الأسواق.

وقد عملت آركابيتا على الاستثمار في هذه الشركات من خلال الدخول في إستثمار مشترك مع مؤسسات استثمار عالمية خبيرة تسعى مع آركابيتا إلى تحقيق عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر. كما استثمرت مؤسسات استثمارية عالمية كبرى في معظم هذه الشركات، ويسهم هؤلاء الشركاء العالميون البارزون في تقديم الدعم لشركات المحفظة لتحقيق أهدافها.

وتعليقًا على ذلك، قال يوسف العبدالله، العضو المنتدب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا: "نقدم لعملائنا من خلال محفظة آرك فينتك فرصة للاستثمار في شرائح تقنية مالية متنوعة في إطار محفظة جرى تكوينها بحرص، تستهدف شركات تدر عوائدًا مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، وتحقق قيمة مضافة عالية. كما تتميز هذه الشركات بنماذج أعمال أثبتت جدواها وقواعد عملاء نامية ومنتجات ملائمة تمامًا للأسواق المستهدفة. ونرى أن القطاع سوف يشهد معدلات نمو عالية في المدى الطويل بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد على حلول التقنية المالية المبتكرة".

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عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم أكثر من 31 مليار دولار أمريكي في أكثر من 90 استثمارًا. وترتكز منهجية آركابيتا الاستثمارية على ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تعزز الثقة والامتياز والشراكة مع جميع المعنيين بالمجموعة. ويعمل فريق إدارة المجموعة الذي يتميز بخبرته التي تزيد عن 25 سنة، على توحيد مصالحه مع مصالح عملائه، وممارسة أنشطة أعمال المجموعة بعدالة وإنصاف وشفافية. وتتوزع مكاتب آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين، ما يتيح لنا قدرة فريدة على استيعاب المناخ الاستثماري المستقبلي دائم التغير. لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

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