تحتل التكنولوجيا والابتكار مركز الصدارة خلال يوم افتتاح معرض آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم الكشف عن مجموعة متنوعة من تقنيات الرعاية الصحية الجديدة والابتكار خلال يوم افتتاح معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط 2022، مع احتلال الجراحة الروبوتية وعالم ميتافيرس الافتراضي لمركز الصدارة كما أكد أحد رواد الفضاء التحدث لاحقاً خلال هذا الأسبوع.

وقد قام الأطباء العالميون برسم ملامح تاريخ جديد للمعرض من خلال حضور محاضرة في عالم ميتافيرس الافتراضي بالتزامن مع إطلاق "ذا ميتافيرسيتي" المستضاف مباشرة من قبل معرض آراب هيلث، والتي قدمها البروفيسور شافي أحمد، كبير المسؤولين الطبيين عن الواقع الطبي، وقد عُقدت الجلسة في جناح جمعية صناعات الرعاية الصحية البريطانية بحضور نخبة من المتخصصين والمهنيين الطبيين من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة علّق البروفيسور أحمد قائلاً: "ربما سنرى في المستقبل القريب فوائد عديدة مثل التعاون عن بعد مع المرضى ونشر المعلومات بين الأطباء في المراكز المختلفة، حيث يقوم كلاً من الواقع الافتراضي والواقع المعزز بإحداث الفارق بالفعل في حياة المرضى، ويتيح لنا عالم ميتافيرس الافتراضي الانتقال بهذا إلى المستوى التالي".

هذا وقد أظهر الجراحون المشهورون عالميًا أيضًا إجراء استئصال الفص السفلي وتشريح العقدة الليمفاوية والجراحة السليمة بمساعدة الروبوت من خلال منصة بروكسيمي، وهي منصة برمجية تفاعلية تربط الأطباء بغرفة العمليات من أي مكان في العالم.

يمكن استخدام هذه التقنية في الاستشارات التي تسمح للأطباء "بدخول غرفة العمليات" عن بُعد والأغراض التعليمية، كما يمكن تسجيل كل إجراء بمساعدة منصة بروكسيمي وتحليله والاستفادة منه في المستقبل.

وبهذه المناسبة قال توم روتليدج، استشاري جراحة الصدر: "نظرًا للدقة الفائقة التي توفرها لنا الروبوتات، فيمكننا تنفيذ إجراءات أكثر تعقيدًا ويعاني المرضى من ألم أقل ويمكنهم العودة إلى المنزل في وقت أقرب والتعافي بشكل أسرع، حيث تُستخدم جراحة الرئة الروبوتية بشكل أساسي لإزالة الأورام السرطانية أو الحميدة".

ستبقى التكنولوجيا والابتكار كموضوعين بارزين في جميع أنحاء وأيام معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط 2022، بالتزامن مع قيام الرشركات العارضة الرئيسية في الحدث بما في ذلك كلاً من: سيمنز وكانون وماسيمو ودراجر وجنرال الكتريك للرعاية الصحية وفيليبس وأبوت وروش وسيجين الذين سيستعرضون أحدث منتجاتهم المتطورة.

كما سيتم عقد العديد من الجلسات كجزء من محادثات تحول الرعاية الصحية، والتي تشكل جزءًا من منطقة التحول، وهي منطقة مخصصة لاستكشاف أحدث التطورات التقنية في مجال الرعاية الصحية من المبتكرين والمعارضين العالميين، وقد شملت المواضيع الرئيسية للنقاش في اليوم الأول من الحدث جلسة بعنوان "إنقاذ الأرواح من خلال البيانات" للدكتور حامد الهاشمي، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي وجلسة أخرى بعنوان "تحويل الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي" يديرها شربل مخول، مدير حلول الذكاء الاصطناعي ومدير تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية في شركة كانون ميديكال من بين العديد غيرها.

كما بدأت اليوم في مكان آخر في منطقة التحول، مسابقة الشركات الناشئة الشهيرة حوارات إنوفيت Innov8 Talks بمشاركة ثماني شركات تعرض حلولًا فريدة ومبتكرة خلال يوم افتتاح معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط.

ومن بين الشركات الأخرى المشاركة في المسابقة كلاً من: شركة تاهمو، وهي شركة تطور التكنولوجيا الأساسية للأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الطبية المتصلة كجزء من إنترنت الأشياء الطبية وشركة تشيلي 8، وهي شركة تم تأسيسها لتصبح أفضل منصة لعالم ميتافيرس في فئتها من أجل إشراك المريض والتعليم الطبي واكتساب مهارات الرعاية الصحية وشركة آريا، أحد حلول الرعاية الصحية بتقنية البلوك تشين الأولى في العالم التي نشرت عملها بنجاح في بيئات المستشفيات الحية.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالمسابقة يوم الخميس 27 يناير الجاري وهو اليوم الأخير للحدث المشترك.

وقد تم اليوم عقد العديد من المؤتمرات أيضًا كجزء من مؤتمر آراب هيلث بما في ذلك مؤتمر الأشعة الشامل وجراحة العظام، كما سيشهد غدًا انطلاق مؤتمر أمراض النساء والتوليد. بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأ جدول أعمال مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط اليوم بإدارة المختبرات وأمراض الدم، مع مؤتمر خاص بآخر مستجدات بجائحة كوفيد-19 ومؤتمر علم التشريح المرضي الذي سيتم انعقاده غدًا.

وبهذه المناسبة، قالت سولين سينجر، مديرة مجموعة إنفورما ماركتس: "أكد اليوم الافتتاحي لمعرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط على أهمية المعرض كمنصة مثاليى لعرض أحدث التقنيات المتطورة وإبراز ما يمكن تحقيقه الآن في البيئة الطبية وهذه ليست إلا البداية فقط لما يمكن توقعه لبقية أيام الحدث المشترك".

هذا وسيتم عقد محادثة مباشرة عبر الانترنت يوم الأربعاء 26 يناير الساعة 10 صباحًا مع الدكتور سكوت إي بارازينسكي، رائد فضاء وكالة ناسا الفضائية تحت عنوان "صحة الفضاء ودور التكنولوجيا خارج الكوكب"، حيث عقد هذه المحادثة في جناح المملكة المتحدة.

يعد آراب هيلث الذي يقام كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب هذا الحدث المتخصصين في الرعاية الصحية العالميين ويتميز بمجموعة من المحاضرات العلمية وإحاطات الصناعة وعروض المنتجات وفرص التواصل.

ستستمر فعاليات النسخة الافتراضية لمعرضي الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط حتى يوم 22 يوليو 2022.

انطلقت فعاليات معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط 2022 ابتداءً من الساعة 10 صباحًا من اليوم الاثنين 24 يناير ويستمر لغاية الساعة 5 مساءً من يوم الخميس 27 يناير الجاري.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي:

www.arabhealthonline.com أو www.medlabme.com

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نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022 في الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

فيسبوك: https://www.facebook.com/ArabHealth/

تويتر: @Arab_Health #ArabHealth

لينكد إن: منتدى آراب هيلث

إنستغرام: @arabhealthonline

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

على مدى 16 عاماً، أقيم ميدلاب تحت مظلة أكبر حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو معرض ومؤتمر آراب هيلث. ومع انعقاد دورته الرابعة في المنطقة كحدث مستقل بذاته، يجمع هذا الملتقى السنوي لأوساط المختبرات الطبية بين العارضين والزوّار من أكثر من 140 دولة، ليتيح لهم الفرصة لتقديم أحدث الابتكارات، فضلاً عن الوصول إلى المنتجات والخدمات المتطورة للمختبرات الطبية.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

فيسبوك: www.facebook.com/medlabseries

إنستغرام: @medlab.series

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لينكد إن: Medlab Middle East

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