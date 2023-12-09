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الانتخابات الرئاسية المص...
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
مصر
الصادرات المصرية ترتفع بـ 19% إلى نحو 52 مليار دولار في العام الماضي
مصر
مصر: نهاية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
مصر
المصريون بالخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية
مصر
مُحدث- مصر: قبول طلبات ترشح السيسي ورؤساء 3 أحزاب في الانتخابات الرئاسية
مصر
أحمد الطنطاوي لن يترشح للانتخابات الرئاسية في مصر
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مصر: رئيسة حزب الدستور تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية
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مُحدث: السيسي يتقدم بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر
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