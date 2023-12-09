مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الانتخابات الرئاسية المص...

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر

الصادرات المصرية ترتفع بـ 19% إلى نحو 52 مليار دولار في العام الماضي

الصادرات المصرية ترتفع بـ 19% إلى نحو 52 مليار دولار في العام الماضي
الصادرات المصرية ترتفع بـ 19% إلى نحو 52 مليار دولار في العام الماضي
مصر

مصر: نهاية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

مصر: نهاية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
مصر: نهاية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية
مصر

المصريون بالخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية

المصريون بالخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية
المصريون بالخارج يصوتون في الانتخابات الرئاسية
مصر

مُحدث- مصر: قبول طلبات ترشح السيسي ورؤساء 3 أحزاب في الانتخابات الرئاسية

مُحدث- مصر: قبول طلبات ترشح السيسي ورؤساء 3 أحزاب في الانتخابات الرئاسية
مُحدث- مصر: قبول طلبات ترشح السيسي ورؤساء 3 أحزاب في الانتخابات الرئاسية
مصر

أحمد الطنطاوي لن يترشح للانتخابات الرئاسية في مصر

أحمد الطنطاوي لن يترشح للانتخابات الرئاسية في مصر
أحمد الطنطاوي لن يترشح للانتخابات الرئاسية في مصر
مصر

مصر: رئيسة حزب الدستور تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية

مصر: رئيسة حزب الدستور تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية
مصر: رئيسة حزب الدستور تتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية
مصر

مُحدث: السيسي يتقدم بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر

مُحدث: السيسي يتقدم بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر
مُحدث: السيسي يتقدم بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر
مصر

مصر: تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو شهرين من انطلاق الانتخابات الرئاسية

مصر: تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو شهرين من انطلاق الانتخابات الرئاسية
مصر: تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو شهرين من انطلاق الانتخابات الرئاسية
مصر

مُحدث- مصر: السيسي يعلن رسميا عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

مُحدث- مصر: السيسي يعلن رسميا عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
مُحدث- مصر: السيسي يعلن رسميا عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.

أوبك تدعو لرفض أي مقترح اتفاق في كوب 28 يستهدف الوقود الأحفوري بدلا من الانبعاثات - رويترز

2.

مُحدث- اليوم 64 للحرب: استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

3.

مُحدث: توترات في العراق بعد استهداف السفارة الأمريكية وسقوط مسيرات قرب مطار أربيل

4.

مُحدث- فيتو أمريكي يعرقل مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة

5.

إنفوجرافك: زيادة الاعتماد على الكهرباء من مصادر نظيفة أساس لخفض الانبعاثات

الأحدث في الأخبار
1

الأمين العام لأوبك عن كوب 28: يجب أن يكون هدفنا خفض الانبعاثات مع ضمان أمن الطاقة

2

الصادرات المصرية ترتفع بـ 19% إلى نحو 52 مليار دولار في العام الماضي

3

مُحدث- اليوم 64 للحرب: استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

4

مُحدث: توترات في العراق بعد استهداف السفارة الأمريكية وسقوط مسيرات قرب مطار أربيل

5

مُحدث- فيتو أمريكي يعرقل مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة