تغيير جديد طرأ على الإدارة التنفيذية لشركة Ooredoo للاتصالات القطرية بعد أن أعلنت، اليوم الخميس، عن تعيين نور السليطي رئيسة تنفيذية لـ Ooredoo في عُمان، وبسام يوسف الإبراهيم رئيس تنفيذي لـ Ooredoo في الجزائر وذلك اعتبارا من اليوم، وفق بيان الشركة على بورصة قطر.

نور السليطي، أصبحت بهذا القرار أول امرأة يتم تعيينها رئيسة تنفيذية في أحد الأسواق الرئيسية لOoredoo، وهي تمتلك خبرة 17 عام أمضتها في شغل وظائف مختلفة في قطاع الاتصالات، بحسب البيان.

أما بسام يوسف الإبراهيم، الذي تم تعيينه رئيس تنفيذي لـ Ooredoo في الجزائر، قد عمل سابقا منذ مارس 2020 في منصب نائب المدير العام للشركة في الجزائر ونجح في قيادة الشركة خلال جائحة كوفيد-19، بحسب البيان.

هذا وكانت السلطات الجزائرية قد قضت بطرد مدير شركة Ooredoo في الجزائر، "نيكولاي بيكرز"، في فبراير 2020، وترحيله إلى خارج البلاد على خلفية تسريح الشركة لـ 900 عامل جزائري بشكل تعسفي، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

خلفية عن الشركة :

Ooredoo شركة اتصالات قطرية تبلغ قاعدتها أكثر من 100 مليون عميل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.





(إعداد: عبد الرحمان بن الشيخ صحفي من الجزائر، وعمل سابقا مراسل لصحيفة الراي الكويتية وإذاعة صوت العرب المصرية من الجزائر و متعاون مع إذاعة usarabradio الأمريكية)



(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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