ارتفع صافي أرباح شركة زين السعودية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 98% على أساس سنوي لتبلغ 81 مليون ريال سعودي (21.6 مليون ريال) مقابل 41 مليون ريال (10.9 مليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية يوم الاثنين، ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات بنسبة 12.44% لتبلغ نحو 2.2 مليار ريال (586.7 مليون دولار) بفعل نمو إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس.

تأسست شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في عام 2008، بحسب موقع البورصة السعودية، وهي تابعة لشركة الاتصالات الكويتية المعروفة باسم زين الكويت.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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