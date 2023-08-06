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ارتفعت الأرباح الصافية لشركة عِلم السعودية للحلول الرقمية بنحو 91.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023، لتسجل 373 مليون ريال (نحو 99.5 مليون دولار)، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

وتقدم شركة عِلم، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67% من أسهمها، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأعمال الإلكترونية، وغيرها، وتستثمر في شركات ناشئة، بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على البورصة السعودية.

ويرجع ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 35.1% على أساس سنوي خلال الربع نفسه، لتسجل 1.4 مليار ريال.

وترجع هذه الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع في إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 43.04%، وارتفاع إيرادات قطاعات أخرى.

نتائج النصف الأول

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة عِلم خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 56.5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 695 مليون ريال.

ونمت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام بنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة ما يقارب الـ 2.7 مليار ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة، وفق بيان منفصل من الشركة يوم الأحد للبورصة السعودية، توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول بقيمة 233.09 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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