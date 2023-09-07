تماشياً مع خطتها التوسعية للاستثمار في قطاعات رائدة في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. "إي أي أتش" وشركة 9 ياردز كومينيكشنز، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ إي أي أتش على حصة الأغلبية في شركة 9 ياردز كومينيكشنز. ويهدف هذا الاستحواذ لتوسيع قاعدة استثمارات إي أي أتش في العاصمة أبوظبي، وتوسيع نشاطها في قطاعات حيوية ورائدة جديدة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل فعِّال في توسيع نطاق الخدمات وقاعدة عملاء لـ 9 ياردز كومينيكشنز، منطلقين في ذلك من الرؤية الرشيدة للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وتملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من أربعين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة، في حين تحتل 9 ياردز كومينيكشنز مكانة مرموقة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع سجل حافل بالنجاحات وقاعدة عملاء واسعة تضم هيئات حكومية ومؤسسات خاصة داخل الدولة وخارجها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح السيد علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش، قائلاً: "نفخر اليوم في الإعلان عن هذا الاستحواذ الاستراتيجي لحصة الأغلبية في 9 ياردز كومينيكشنز، وهي خطوة هامة تهدف لتحقيق خطتنا التوسعية، وتنسجم مع رؤيتنا للاستثمار في قطاعات جديدة وذات بعد حيوي وتتسم بالديناميكية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على خططنا المستقبلية، وفي رفد المجموعة بواحدة من أنجح شركات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الجبيلي: "يأتي هذا الاستحواذ ليؤكد على الالتزام لتنويع استثماراتنا في مختلف القطاعات، معتمدين في ذلك على الإمكانيات والخبرة الكبيرة لـ 9 ياردز كومينيكشنز، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها والدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم".

من جهته، تحدث السيد حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز كومينيكشنز، عن هذا الاستحواذ فقال: "حققنا خلال سنوات عملنا العديد من النجاحات، واستطعنا أن نحتل مكانة بارزة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة أيضاً، ونُعلن اليوم عن استحواذ إي أي أتش على حصة الأغلبية في شركة 9 ياردز كومينيكشنز، والذي يُعتبر تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والطموح، نسعى من خلاله للوصول إلى أسواق جديدة، وتوسع نطاق عملائنا وخدماتنا".

وأضاف الملحم: "تعتمد 9 ياردز كومينيكشنز على أكثر من 120 شخص يعملون في مكاتبها، وهم من أفضل الخبرات الموجودة في الأسواق التي نتواجد فيها، الأمر الذي انعكس في أن نصبح أحد أبرز مقدمي خدمات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات للشركات والجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، حيث حققت 9 ياردز كومينيكشنز العديد من الإنجازات والنجاحات الكبيرة خلال سنوات من العمل، من خلال توفير خدمات مختلفة تشمل استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات وإدارة العلاقات العامة والإعلام الرقمي. سعيدون جداً بهذه الشراكة مع إي أي أتش، ونعلن اليوم عن بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل مزيداً من النجاحات".

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ.

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من أربعين شركة ناجحة في سبعة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح. تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها. تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.eihuae.com

حول 9 ياردز كومينيكشنز

9 ياردز كومينيكشنز هي شركة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تضم 9 ياردز كومينيكشنز قاعدة عملاء كبيرة من مؤسسات وشركات حكومية وخاصة، داخل وخارج الدولة، توفر لها من خلال أكثر من 120 شخص ضمن فريق عملها المحترف، خدمات مختلفة تشمل استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام الرقمي. تؤمن 9 ياردز كومينيكشنز بأهمية الشراكة مع عملائها لضمان نجاحهم وتحقيق قيمة حقيقة لهم. تدعم 9 ياردز كومينيكشنز رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع الابتكار، وتبني استراتيجية عمل تُركز على الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.9yards.ae