وقعت شركة الخطوط السعودية للتموين التي تقدم خدمات ضيافة اتفاقيتين بقيمة 9 مليار ريال ( 2.4 مليار دولار) مع شركة البحر الأحمر العالمية، المملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودي، لإنشاء وحدة تموين ومغسلة مركزيتين لفنادق ومنتجعات ضمن مشروع البحر الأحمر السياحي بالمملكة.

وتبلغ مدة العقدين 20 عام، وسيخضعان للمصادقة النهائية من مجلس إدراة شركة البحر الأحمر الدولية، بحسب إفصاحين من شركة الخطوط السعودية للتموين يوم الاثنين للبورصة السعودية (تداول).

وتأتي الاتفاقيتان ضمن خطة شركة الخطوط السعودية للتموين -التي تُعتبر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الحكومية أكبر مساهم بها- لاستقطاب فرص استثمارية في مناطق ومدن سياحية وصناعية جديدة، فيما تسعى المملكة ضمن رؤيتها 2030 لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل الاتفاقيتين

(وفق الإفصاحين)

تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 6.3 مليار ريال، وتتعلق بتصميم وبناء وتشغيل وحدة تموين مركزية، لإنتاج الوجبات الغذائية وتموينها لموظفي المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى مرافق وقطاعات أخرى تقع ضمن مشروع البحر الأحمر.

وشركة البحر الأحمر الدولية هي الجهة المطورة لمشروع البحر الأحمر، وهو وجهة سياحية ضمن رؤية المملكة 2030، ويتضمن المشروع تطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، وقيمتها 2.7 مليار ريال، بتصميم وبناء وتشغيل مغسلة مركزية لتقديم خدمات غسيل الملابس للفنادق والمعالم السياحية والمرافق والقطاعات الأخرى الواقعة ضمن مشروع البحر الأحمر.

وتتوقع شركة الخطوط السعودية للتموين أن يكون للصفقتين تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2025، والمساهمة في استدامة عمليات الشركة وزيادة التدفق النقدي وتوسيع أعمالها وتنويع عملياتها.

وشركة الخطوط السعودية للتموين، التي تأسست عام 1981، تقدم خدمات المساندة وخدمات الضيافة لشركات الطيران وغيرها من الشركات في قطاعات أخرى، ويشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية، وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج الوجبات المجمدة، وإدارة الصالات، والمغاسل التجارية، وخدمات الأمن.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا