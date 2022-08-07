حققت شركة عِلم السعودية للأمن الرقمي صافي ربح 195 مليون ريال سعودي (52 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2022، بنمو سنوي بنحو 77.3%، بحسب إفصاح منشور على البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وقالت الشركة، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) أكبر حصة في أسهمها، إن النمو السنوي في أرباح الربع الثاني يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 2.1% بالتزامن مع تراجع المصاريف التشغيلية بنسبة 15.7%.

وأرجعت الشركة الزيادة في إيرادات الربع الثاني إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 19.1%، فيما أرجعت انخفاض المصروفات إلى تراجع مصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، حققت الشركة صافي يبلغ 444 مليون ريال (118.4 مليون دولار)، بزيادة بنحو 59% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

نبذة عن عِلم

تأسست الشركة في عام 1988 كشركة أبحاث، وتقدم حاليا خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وأمن المعلومات، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 67% من أسهمها، بحسب موقعها الإلكتروني وبياناتها على البورصة السعودية.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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