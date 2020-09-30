باعت مصر سندات خضراء سيادية حكومية لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وهي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء.

التفاصيل

وقالت وزارة المالية إن سعر العائد على السندات بلغ 5.250%، وإن طلبات المستثمرين على الشراء تجاوزت حجم الإصدار المعلن وهو 500 مليون دولار بما يعادل 7.4 مرة.

"الاكتتاب في الطرح وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس عن السعر المقدم في بداية عملية الطرح والذي كان 5.750%"، بحسب البيان.

وأضافت أن الوزارة اكتفت بقبول طلبات بقيمة 750 مليون دولار، وأن الطرح جذب قاعدة جديدة من المستثمرين.

وحصد المستثمرون من أوروبا 47% من قيمة الطرح، والولايات المتحدة الأمريكية 41%، وشرق آسيا 6%، والشرق الأوسط 6%، بحسب البيان.

وبالنسبة لنوعية المؤسسات المشاركة في الطرح فقد كان نصيب مديري الأصول من هذا الطرح 77% وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار 9%، والبنوك 7%، وفقا لما ذكره البيان.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري إن "المستثمرين في السندات الخضراء المصرية يصنفون بأنهم ذو جودة عالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدي إلى الحد من التذبذب في الأسعار".

أين تذهب حصيلة السندات؟

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن حصيلة بيع السندات الخضراء سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة وتحقيق خطط التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة وإدارة المياه والصرف الصحي.

نبذة سريعة عن السندات الخضراء

هي عبارة عن أداة استدانة تصدرها الشركات أو الدول من أجل الحصول على تمويل لمشروعات وأنشطة صديقة للبيئة، وهي أحد أدوات التمويل التي زاد اهتمام العالم بها في الفترة الأخيرة من أجل تحقيق النمو المستدام الذي يراعي البعد البيئي ويحافظ على موارد الطبيعة. للمزيد عن السندات الخضراء: تمويل بالألون الطبيعية... ماذا تعرف عن السندات الخضراء؟

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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