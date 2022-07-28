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*تم تصحيح العنوان
ارتفعت صادرات قطر الإجمالية خلال شهر يونيو بنسبة 56.2% على أساس سنوي لتبلغ 39.5 مليار ريال قطري ( 10.9 مليار دولار)، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء.
وخلال يونيو، قفزت صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" كالبروبان والبيوتان 64.6% إلى 23.3 مليار ريال (6.40 مليار دولار).
وزادت الواردات السلعية خلال يونيو إلى نحو 9.3 مليار ريال قطري ( 2.6 مليار دولار) بارتفاع 12.1% على أساس سنوي.
وحقق الميزان التجاري السلعي فائض بلغ 30.2 مليار ريال قطري (8.3 مليار دولار)، مسجلا ارتفاع 77.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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