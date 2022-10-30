

استحوذت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية على حصة 6.25% من مشروع حقل الشمال الجنوبي للغاز بقطر لتنضم إلى قائمة الشركات المطورة لتصبح الشريك الثالث والأخير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الأحد.

وكانت قطر للطاقة الحكومية القطرية اختارت سابقا شركة توتال الفرنسية لتكون أول شريك بالمشروع بحصة 9.375 %، ثم شركة شل بحصة 9.375%.

ومع إعلان الشراكة مع شركة كونوكو فيليبس تكون قطر قد باعت حصة 25% التي تستهدف بيعها من امتياز حقل الشمال الجنوبي، فيما ستحتفظ الدولة بحصة 75% المتبقية من المشروع.

وتحاول قطر تعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ورفع قدرتها الإنتاجية للاستفادة من الفجوة في إمدادات الغاز التي خلقتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهي من كبار منتجي الغاز في العالم.

ووفق الوكالة، فإن مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

للمزيد: شل تستحوذ على 9.3% من حقل الشمال الجنوبي للغاز بقطر



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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