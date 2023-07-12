أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأربعاء، توقيع عقود بـ 60 مليون دولار، لـ 5 مشروعات داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بمنطقة السخنة الصناعية.

وتسعى مصر لاستقطاب الاستثمارات والأنشطة للمنطقة الاقتصادية للقناة، ضمن خطة الدولة لتوفير مصادر دولارية وتخفيف أزمة نقص العملة في ظل تأخر المراجعة الاولى لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي ديسمبر الماضي لقرض بـ 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وحسب البيان، تتضمن العقود مشروعات في مجالات صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة الكهربائية.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، في البيان إن "تيدا - مصر" حققت استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك فرص عديدة لمضاعفة هذه الاستثمارات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا