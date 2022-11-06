ارتفع صافي أرباح شركة الحلول الرقمية "عِلم" السعودية بنحو 53.4% إلى 273 مليون ريال سعودي (72.8 مليون دولار) في الربع الثالث من 2022، مقابل 178 مليون ريال خلال الربع نفسه من العام الماضي، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وأرجعت الشركة -التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67% منها- ارتفاع صافي أرباحها إلى زيادة الإيرادات بنحو 20.7% إلى ما يقارب 1.17 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات بعض القطاعات أبرزها قطاع الأعمال الرقمية بـ 67.1%.

ودفعت الزيادة في مخصصات الائتمان بنحو 21.6 مليون ريال، والمصاريف الإدارية بنحو 16 مليون ريال ومصاريف البيع والتسويق بحوالي 8.8 مليون ريال، إجمالي مصاريف التشغيل للشركة للارتفاع بنسبة 35.7% في الربع الثالث من العام الجاري.

وخلال أول 9 أشهر من العام الحالي، حققت شركة عِلم -التي تعمل في مجال خدمات الاتصالات وتقنية وأمن المعلومات والأعمال الإلكترونية- صافي ربح 718 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 57.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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