سجلت شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GO) السعودية صافي أرباح في الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي بـ 52.6 مليون ريال ( 14 مليون دولار) مقابل خسائر بنحو 1.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

وتعمل الشركة، التي تأسست عام 2009، في تقديم خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وتغطي شبكة اتصالاتها 13 مدينة رئيسية في السعودية بينها الرياض ومكة وجدة، بحسب ملف الشركة على البورصة والتقرير السنوي للشركة لعام 2021.

وأرجعت الشركة، في إفصاح الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروفات البيع والتسويق، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع المنتهي في 30 يونيو بنحو 46.9% على أساس سنوي إلى 206.3 مليون ريال مقارنة بنحو 140.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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