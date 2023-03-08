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شركة صينية تعتزم تأسيس مشروع في مصر للهيدروجين الأخضر باستثمارات 5.1 مليار دولار
سترسل شركة تشاينا إنرجي الصينية الشهر المقبل فريق للحديث عن تفاصيل مشروع الهيدروجين الأخضر بمصر على أن يبدأ التنفيذ في شهر مايو المقبل
٨ مارس، ٢٠٢٣
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