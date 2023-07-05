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قال وزير البترول المصري طارق الملا، يوم الأربعاء لسكاي نيوز عربية، إن بلاده تتوقع تراجع إيراداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% هذا العام.

جاء ذلك في تغريدة لشبكة سكاي نيوز عبر حسابها على تويتر، لم تتضمن مزيد من التفاصيل.

وخلال عام 2022، تخطى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الـ 50 مليون طن، وسجلت صادراتها منه 8 مليون طن بإيرادات تصدير بلغت 8.4 مليار دولار مقارنة مع نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021.

وتستهدف مصر -وفق تصريحات لوزير البترول في فبراير الماضي لوكالة بلومبرغ- زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بـ 40% بدءا من عام 2025.

وتسعى مصر، التي أعلنت في عام 2018 وقف استيراد الغاز الطبيعي، إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ولتجارة الغاز في البحر المتوسط.

ويوم الثلاثاء، قال وزير البترول المصري إن مصر بدأت برنامج بالتعاون مع شركات عالمية لحفر 35 بئر استكشافية للغاز الطبيعي خلال عامين باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار، على أن ينتهي البرنامج في يوليو من عام 2025.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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