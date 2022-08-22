تراجع صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء خلال الربع الثاني من العام الحالي 5.6% مقابل أرباح الربع نفسه من العام الماضي، مدفوعا بتكوين مخصصات مع زيادة أجل مديونية البيع الآجل للعملاء.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل الاثنين للبورصة السعودية (تداول) إن انخفاض صافي الربح للربع الثاني إلى 5.5 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار) يرجع إلى ارتفاع مخصص "الذمم المدينة تأثرا بارتفاع متوسط أعمار الذمم المدينة"، والذمم المدينة تنتج من سياسة البيع بالآجل للعملاء.

وتعمل الشركة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في السعودية، وذلك وفق بيانات موقع البورصة السعودية.

يبلغ رأسمالها المدفوع 41.7 مليار ريال سعودي موزع على 4.17 مليار سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم، بحسب بيانات تداول.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم فيها بحصة 74.31% وأرامكو بحصة 6.927%، بحسب بيانات البورصة السعودية.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني ب4.42% ل19.4 مليار ريال بسبب نمو الطلب على الطاقة الكهربائية والذي قابله ارتفاع في التكاليف التشغيلية والمصاريف الإدارية.

وخلال النصف الأول من العام الحالي تراجع صافي الربح إلى 7.02 مليار ريال سعودي بانخفاض 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بينما زادت المبيعات ل32.9 مليار ريال بنمو 3.14%.

وتأثرت أرباح الشركة في 2019 بانخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية وارتفاع أعباء التمويل، وخلال 2020 بسبب تسوية لصالح شركة أرامكو، وانخفاض الاستهلاك التجاري والحكومي والصناعي أثناء فترة حظر التجول بسبب تفشي جائحة كورونا.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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