تعتزم شركة سلطانز للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية، استثمار 5 مليار جنيه (161.7 مليون دولار) في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة لاستثمارها الحالي مع شركة بالم هيلز المصرية، وفقا لما قاله محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة الثلاثاء.



وتعمل الشركة التي تأسست منتصف 2019 في قطاع العقارات الذي يشهد زخم كبير مؤخرا مع استحواذ شركات إماراتية على أسهم في شركات مصرية وسط تراجع أسعار الأسهم وانخفاض الجنيه تزامنا مع أزمة سيولة يعاني منها الاقتصاد المصري.



وعلى هامش مائدة مستديرة في القاهرة، قال سلطان إن شركته تطور أول مشروع لها وهو مشروع إداري تجاري بمدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع شركة انفست منتورز للتنمية العمرانية، وشركة بالم هيلز للتعمير المطور العام والمالك لأرض المشروع باستثمارات تبلغ 5 مليار جنيه.



وقال إن الشركة انتهت من تنفيذ 80%من المرحلة الأولي للمشروع ومن المتوقع تسليمها في 2026، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية منه في 2028.



وعن الخطط المستقبلية، أوضح سلطان، أن الشركة تدرس عدد من الفرص الاستثمارية في السوق المصري وفرص في السوق الإفريقي، كما تعمل على إقامة تحالفات مع شركاء محليين أو أجانب سواء من الممولين أو أصحاب الأراضي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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