تراجع صافي الأرباح السنوية لمجموعة بن داود القابضة السعودية العاملة في مجال تجارة التجزئة بنحو 46% على أساس سنوي في 2021، لتسجل نحو 240.6 مليون ريال سعودي (64.2 مليون دولار).



وبحسب القوائم المالية للشركة الصادرة يوم الأربعاء، فقد انخفضت مبيعات الشركة خلال عام 2021 بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق له، لتبلغ نحو 4.4 مليار ريال (نحو 1.2 مليار دولار).



وأرجعت الشركة، التي تملك علامتين تجاريتن هما "بن داود" و"الدانوب"، هبوط المبيعات إلى انخفاض مبيعات المتاجر في النصف الأول من العام مقارنة بذات الفترة من العام 2020 والذي شهد سلوك شراء اندفاعي بسبب إجراءات الإغلاق.



وتأثرت مبيعات الشركة العام الماضي أيضا بالقيود التي فُرِضَت على حركة السفر ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين خلال مواسم العمرة والحج ورمضان، والقيود على المتاجر في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حملات ترويجية مثل حملة العودة إلى المدارس ونهاية العام ومهرجانات الطعام.

خلفية سريعة

أسست الشركة أول متجر لها عام 1984 في مكة، وفي عام 2001 استحوذت على سلسلة الدانوب لتجارة التجزئة.

بدأ تداول أسهم شركة بن داود القابضة في البورصة السعودية في أكتوبر عام 2020.



وبلغت أرباح الشركة 447.7 مليون ريال (119.2 مليون دولار) في عام 2020، و419.1 مليون ريال (111.8 مليون دولار) في عام 2019، بحسب قوائمها المالية.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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