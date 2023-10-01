قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية إنها وقعت عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 45 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية ومدته 8 سنوات، في وقت تسعى فيه الشركة للتوسع في أعمالها محليا وإقليميا، وفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد.

ومؤسسة التمويل الدولية، هي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، وتعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية، عن طريق خلق أسواق جديدة، وتعبئة المستثمرين، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.

وبحسب إفصاح الشركة، يهدف القرض من مؤسسة التمويل الدولية إلى تمويل النفقات الرأسمالية (الأموال المستخدمة في شراء أو تطوير الأصول سواء مباني أو معدات إنتاج) للشركة في مصر والمغرب، وكذلك تمويل خطط الشركة التوسعية وسداد كامل قرض سابق من مؤسسة التمويل الدولية.

وإيدتيا هي من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر المتخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون وغيرها من المنتجات الغذائية، وأطلقت الشركة أعمالها العام الماضي في المغرب، وتصدر منتجاتها إلى ما يزيد عن 17 سوق بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من العام الجاري أنها تستهدف ضخ استثمارات بنحو 800 مليون جنيه (نحو 25.9 مليون دولار) في السوق المصري، حيث تعمل على إدخال خطوط إنتاج جديدة. كما قالت الشركة سابقا إنها تدرس دخول أسواق جديدة.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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