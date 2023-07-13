مُؤكدةً ريادتها من خلال تحقيق نتائج مالية متميزة واستراتيجية نمو طموحة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، والتي أظهرت نمواً كبيراً في أرباح الشركة معززةً بذلك موقعها كإحدى الشركات القابضة في الدولة، حيث تم تسجيل زيادة في صافي الأرباح بلغت 445 مليون درهم إماراتي بنهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بحوالي 24 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نجاح الاستراتيجية التي تتبعها إي أي أتش بتنويع مصادر الإيرادات الخاصة بها، والتي من شأنها ان تُعزز موقعها الريادي كشركة قابضة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول الشركة الثابتة بشكل كبير، حيث بلغت 2.23 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بـ 77.7 مليون درهم في عام 2022. كما أظهرت البيانات ارتفاع كبير في حقوق الملكية الإجمالية، حيث بلغت حوالي 1.35 مليار درهم، مقارنةً بـ 66.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة، قائلاً: "تعكس هذه النتائج الإيجابية الاستثنائية في النصف الأول من العام الأداء القوي في جميع قطاعات عمل إي أي أتش والإمكانات الهائلة للنمو التي تؤكد موقعها الرائد في المنطقة. ونؤكد التزامنا التام بتوفير بيئة عمل ملائمة تتفق مع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بنا، والتي تتماشى مع مبادئ التنمية والتنوع والحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. هذا ونعمل لضمان إضافة قيمة حقيقة كبيرة للشركة من كل استثمار نقوم به، وأن تساهم هذه الاستثمارات في نمو الاقتصاد، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة مستثمرينا. وتؤكد هذه الإنجازات الملموسة نهجنا الابتكاري ورؤيتنا في إرساء معايير جديدة، تُمهد الطريق للنجاح المستمر".

ويذكر أن إي أي أتش تملك سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في خمسة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

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حول إي أي أتش إثمار الدولية القابضة

إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ هي مجموعة قابضة رائدة تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً، يتمثل بإنشاء والاستحواذ على أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في خمسة قطاعات رئيسية ومتنوعة بين الطاقة والعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والرعاية الصحية. تلتزم إي أي أتش بضمان النجاح لمستثمريها بشكل مستمر، من خلال تعزيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، وضمان توزيع الأرباح.

تدعم إي أي أتش رؤية القيادة الرشيدة من خلال تشجيع الابتكار وتمكين نمو محفظة استثمارية متنوعة، حيث تلتزم الشركة بمنح مستثمريها عوائد مستدامة، مع تعزيز دورها في نمو اقتصاد المنطقة وازدهارها.

تواصل إي أي أتش نموها من خلال توفير قيمة حقيقية ضمن مشهد الأعمال الدولي، وتبني استراتيجية تفكير مستقبلية والتركيز على الجودة.

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