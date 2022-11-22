وقعت أرامكو السعودية يوم الثلاثاء على 59 اتفاقية شراء استراتيجية بقيمة 41.3 مليار ريال (11 مليار دولار) مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، وفقا لبيان من الشركة.

تأتي الاتفاقيات ضمن برنامج اكتفاء الذي أطلقته أرامكو في 2015 لتحفيز الصناعة المحلية وساهم في ضخ أكثر من 487.5 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ووفر أكثر من 100 ألف وظيفة للسعوديين في سلسلة التوريد، بحسب البيان.

وأبرز ما تضمنته الاتفاقيات الموقعة يوم الثلاثاء:

-تبلغ قيمة الاتفاقات 41.3 مليار ريال سعودي تقريبا

-يتوقع أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة خلال الـ 10 سنوات المقبلة

-ستعزز سلسلة التوريد لأرامكو السعودية وتؤدي إلى تطوير مرافق تصنيع المواد محليا

-تشمل عدد من السلع مثل المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب وغيرها

بعض الشركات التي وقعت على الاتفاقيات:

ـ بيكر هيوز

ـ كاميرون الرشيد

ـ هاليبرتون

ـ شلمبرجير

ـ تكنيب

"سيكون الموقعون على اتفاقيات الشراء الاستراتيجية شركاءنا في تصنيع هذه السلع في المستقبل،" حسبما قاله نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو محمد الشمري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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