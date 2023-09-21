- يتضمن العقد فترة أساسية مدتها أربع سنوات، مما يمثل استمرارًا لشراكة استراتيجية مدتها ست سنوات مع شركة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- سيوفر العقد خدمات دعم أمن الموقع لشركة الطاقة المتعاقدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، الشركة الرائدة في مجال صناعة الأمن الخاص في المنطقة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتابعة لـ شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، اليوم عن فوزها بتجديد عقد لخدمات أمن الموقع لشركة طاقة بارزة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك بقيمة 403.5 مليون درهم إماراتي، حيث يمتد هذا العقد على مدى أربع سنوات مع إمكانية تمديده لمدة عامين إضافيين في حالة نالت الخدمات رضاء الشركة العميلة، مما يعزز شراكة "سيكيوريجارد ميدل است" لمدة ست سنوات مع الشركة المتعاقدة.

وبموجب التمديد الجديد للعقد، ستقوم "سيكيوريجارد ميدل است"، بنشر فريق يضم أكثر من 2000 حارس أمني خاص من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية والذين سيعملون بدورهم على حماية مختلف المرافق والمناطق والمواقع التابعة للشركة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما ستغطي الخدمات الأمنية الشاملة للشركة المراقبة اليقظة والتحكم في الية الوصول الى المواقع وإدارة المخاطر وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ لمجموعة واسعة من مواقع الشركة.

وفي هذا السياق، صرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية قائلاً: "ان فوزنا بتجديد هذا العقد يأتي في إطار التزامنا المستمر لنمو الشركة وشراكتها طويلة الأمد والمحافظة على تنمية حصتنا السوقية في قطاع خدمات الامن الخاص في دولة الإمارات."

ويعزز هذا العقد مكانة شركة "سيكيوريجارد ميدل است" باعتبارها المزود المفضل للخدمات الأمنية الخاصة في الامارات، ويدعم رؤية الشركة الإستراتيجية للتوسع التشغيلي في جميع أنحاء الإمارات، ووضع معيار جديد للتميز في تلك الصناعة.

وأضاف درويش: "تقوم شركة بالمز الرياضية بوضع خطط لتسريع وتوسيع استثماراتها في الشركات التابعة لها وقطاع خدماتها. وندرس حالياً زيادة رأس مالنا خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 165.000 مليون درهم إماراتي".

وكانت شركة بالمز الرياضية قد استحوذت بالكامل على شركة "سيكيوريجارد ميدل است"، في صفقة قيمتها 300 مليون درهم إماراتي في يونيو الماضي، مما يدل على تفاني الشركة الثابت في توسيع نطاق وجودها في العالم الديناميكي للخدمات الأمنية.

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نبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 8 المدرجة في سوق ابوظبي المالي التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج، وتصنيع الأغذية، والمرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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