أعلنت شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات "ملاحة" عن فوزها بعقد تفوق قيمته 1.40 مليار ريال قطري ( 384.6 مليون دولار) من شركة قطر للطاقة.

وبموجب العقد الذي سيمتد على 5 أعوام قابلة للتجديد، ستقدم ملاحة أﻋﻣﺎل اﻟﮭﻧدﺳـﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳـﺗﯾﺔ واﻟﺗورﯾد واﻟﺑﻧﺎء ﺗﺣت ﺳـطﺢ اﻟﺑﺣر ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز البحرية في ﻗطر، وفقا لبيان من الشركة لبورصة قطر.

تأسست ملاحة في 1957 كأول وكالة شحن في قطر وتوسعت أعمالها لتشمل خدمات أخرى في المجال البحري واللوجستي، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أرباح الشركة إلى 724 مليون ريال قطري ( 198.9 مليون دولار) مقابل 59 مليون ريال قطري ( 16.2 مليون دولار) في 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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