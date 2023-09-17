سجلت شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية خسائر صافية عائدة لمساهمي الشركة الأم بنحو 381.2 مليون جنيه (12.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2023 المنتهي في يونيو، مقابل أرباح بـ 361.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وتعمل شركة القلعة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وإفريقيا، في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والأغذية، والنقل واللوجيستيات، والتعدين والطباعة والتغليف، بحسب بيان سابق للشركة.

ووفق القوائم المالية المجمعة للشركة المنشورة يوم الأحد على البورصة المصرية، فقد نمت إيرادات الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى نحو 27.7 مليار جنيه من ما يقارب الـ 27 مليار جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالنصف الأول من 2023، فقد سجلت الشركة صافي خسائر بـ 308.1 مليون جنيه، مقابل أرباح بـ 830.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للقلعة في النصف الأول من العام الحالي إلى 57.9 مليار جنيه من 45.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا