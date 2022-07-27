ارتفع صافي ربح مساهمي الشركة الأم لبنك بيت التمويل الكويتي "بيتك" خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35.1% ليسجل 138 مليون دينار كويتي ( 448 مليون دولار) مقابل 102.2 مليون دينار خلال الفترة المقارنة.

وحققت صافي الإيرادات التشغيلية للبنك نمو بنسبة 24.3% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 308.3 مليون دينار.

والتالي نظرة سريعة على الأرباح النصف سنوية:

أرباح فصلية

وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع صافي ربح المساهمين بنسبة 31.4% إلى 68.6 مليون دينار مقابل 52.2 مليون دينار مع زيادة صافي الإيرادات التشغيلية 33% إلى 160.1 مليون دينار.

اما السنوات الماضية فجاءت الأرباح كالآتي:

و "بيتك" تأسس عام 1977 وهو مدرج في البورصة الكويتية منذ 1984 ولديه 65 فرع. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 24% منه.

(إعداد: ِشيماء حفظي ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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