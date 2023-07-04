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قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده بدأت برنامج بالتعاون مع شركات عالمية لحفر 35 بئر استكشافية للغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين باستثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.

وتسعى مصر، التي أعلنت في عام 2018 وقف استيراد الغاز الطبيعي، إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ولتجارة الغاز في البحر المتوسط. وسبق وأعلنت في فبراير الماضي عن خطة مع شركائها العالميين لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى العام 2025 في إطار سعيها لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.

وأضاف الملا، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نُشرت يوم الثلاثاء، أن برنامج حفر الآبار الجديدة يُنفذ بالتعاون مع شركات "إيني" الايطالية، و"شيفرون" الأمريكية، و"بي بي" البريطانية، و"شل" و"إكسون موبيل".

وأوضح أن برنامج حفر الآبار سيستمر حتى يوليو 2025، حيث من المستهدف حفر 21 بئر خلال العام المالي الحالي 2024-2023 (يبدأ العام المالي مطلع يوليو) و14 بئر خلال العام المالي 2025-2024.

وأشار الوزير إلى أن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، وأن إنتاج البترول والغاز يلبي نحو 75% من الاستهلاك المحلي.

وقال: "يمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليا والأكثر استهلاكا في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خيارا رئيسيا في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية".

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن في عام 2022، وصادراتها منه 8 مليون طن، وتستهدف -وفق تصريحات لوزير البترول في فبراير الماضي لوكالة بلومبرغ- زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بـ 40% بدءا من عام 2025.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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