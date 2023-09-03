

وقع تحالف يضم شركة أوراسكوم كونستراكشون المصرية العاملة في الإنشاءات، وشركة تاليس لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات ومقرها باريس، عقد بقيمة 340 مليون يورو (366.4 مليون دولار) مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقا لبيان من أوراسكوم للبورصة المصرية الأحد.



وسيعمل التحالف على تحديث نظام الإشارات ومسارات الهيئة وأعمال تحديث أخرى لمسار سكة الحديد بين القاهرة ومحافظة بني سويف شمال الصعيد، بطول 125 كيلومتر، حسب البيان.

وقالت أوراسكوم، إن المشروع ضمن برنامج ممول من البنك الدولي.

ووفقا لبيان من شركة تاليس عبر موقعها، يُتوقع أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع 60 شهر، مع توفير ضمان لمدة عامين و5 سنوات من تقديم خدمات الصيانة للخط.

وقالت تاليس أيضا إنها ستقدم للهيئة خدمات الامن السيبراني للخط، مما يضمن حماية ضد الهجمات السيبرانية.

وأوراسكوم كونستراكشون هي شركة مقاولات عالمية، تابعة لعائلة ساويرس المصرية، تعمل في مجال الهندسة والإنشاءات ولديها أعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة، ومدرجة في البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا