استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار -الذراع المصري للصندوق السيادي السعودي- على حصة أقلية تبلغ 34% من شركة بي تك المصرية، وفقا لما كشف عنه العضو المنتدب لبي تك، محمود خطاب لموقع زاوية عربي.

وتحفظ خطاب، وهو المؤسس ورئيس مجلس إدارة بي تك على ذكر قيمة الصفقة وقال إنها غير معلنة في الوقت الحالي.

تسعى بي تك إلى التوسع في مصر في مجال بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي، حيث افتتحت 18 فرع من بداية العام الحالي فيما تخطط لافتتاح 10 فروع إضافية حتى نهاية العام و28 فرع خلال السنوات المقبلة.

وقال خطاب لموقع زاوية عربي تركز بي تك على التوسع في السوق المصري، أما التوسع خارج مصر ليس في خططنا قصيرة الأجل.

ووفقًا لخطاب، ستظل حصة المؤسسين كما هي بعد الصفقة إنما حصة صندوق شركاء التنمية الأفريقي الثاني (African Development Partners II) التابع لشركة شركاء التنمية الدولية (Development Partners International) البريطانية ستذهب إلى الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

تأتي هذه الصفقة في وقت تزيد صناديق الاستثمار السيادية الخليجية من استثماراتها بمصر، من خلال شراء حصص في شركات حكومية وخاصة.

نبذة عن بي تك:

هي شركة عاملة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، تأسست عام 1997ولديها 135فرع، وفقا لبيان من الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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