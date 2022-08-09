ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أدنوك للحفر، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 34% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.39 مليار درهم (378.5 مليون دولار) وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يوم الثلاثاء.

وقفزت الإيرادات في النصف الأول من العام بنسبة 13% لتصل إلى 4.66 مليار درهم (1.3 مليار دولار) بدعم من نمو قطاع خدمات أعمال الحفر البرية وزيادة في أعمال خدمات حقول النفط.

الربع الثاني

على مستوى الأداء الفصلي، ارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 749.2 مليون درهم (204 مليون دولار).

وزادت إيرادات الربع الثاني 11% على أساس سنوي لتصل إلى 2.45 مليار درهم (667.1 مليون دولار).

وأدنوك للحفر، التي أدرجت في سوق أبو ظبي أكتوبر 2021، هي شركة مملوكة بنسبة 84% لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إضافة لحصة 5% لشركة بيكر هيوز الأمريكية وتعود 11% من أسهمها لمستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد.

وكانت أدنوك للتوزيع، وهي ذراع توزيع الوقود لأدنوك، قد أعلنت عن نتائجها المالية يوم الاثنين.

وسجلت صافي ربح بلغ 1.56 مليار درهم (424.8 مليون دولار) في النصف الأول من العام بعد أن نمت مبيعات الوقود، وفقا لبيان أصدرته الشركة ونشرته وام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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