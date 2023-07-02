وقعت الشركة العربية للأنابيب السعودية عقد بقيمة 322 مليون ريال سعودي (نحو 85.9 مليون دولار) لتوريد أنابيب لعملاق النفط السعودي شركة أرامكو، بحسب إفصاح من الشركة العربية للأنابيب للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وتتعاقد أرامكو باستمرار مع شركات على عقود لتوريد أنابيب لعملياتها، وهذا ليس أول تعاقد بين الشركتين، إذ سبق وفازت العربية للأنابيب بعقود توريد أنابيب لأرامكو.

وبحسب إفصاح الشركة العربية للأنابيب الأحد، فسيمتد عقد توريد الأنابيب لمدة 10 أشهر، ومن المقرر أن يظهر أثره المالي على نتائج أعمال الشركة في الفترة بين الربع الرابع من عام 2023 وحتى الربع الثاني من 2024.

وتصنع الشركة العربية للأنابيب، التي تأسست عام 1991، أنابيب الصلب لشركات الغاز والنفط، وتصدر منتجاتها لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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