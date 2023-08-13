تراجع صافي ربح شركة المملكة القابضة السعودية في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 31.2% على أساس سنوي، ليسجل 293.9 مليون ريال سعودي (نحو 78.4 مليون دولار)، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

وأرجعت الشركة تراجع صافي أرباحها في الربع الثاني إلى ارتفاع النفقات المالية وتكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وعوامل أخرى.

والمملكة القابضة هي شركة استثمار سعودية تأسست عام 1980، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال نسبة 78.135% منها، فيما لدى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 16.865% فيها.

نتائج النصف الأول



تراجعت الأرباح الصافية لشركة المملكة القابضة خلال النصف الأول من العام بنحو 92.7% إلى ما يقارب الـ 465 مليون ريال، مقابل نحو 6.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود هذا الانخفاض الكبير في صافي الربح خلال النصف الأول إلى تحقيق الشركة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي لمكاسب من البيع الجزئي لشركة مُستثمر بها، وإلى عوامل أخرى أيضا.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا