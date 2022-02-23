أعلنت 3 شركات سعودية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بطرح أسهمها في البورصة، سواء في السوق الرئيسي أو الموازي، في انتعاشة مستمرة للطروحات الأولية منذ بداية العام.

تحديد سعر سهم طرح "الدواء"

حددت شركة الدواء للخدمات الطبية، سعر الطرح النهائي بـ 73 ريال ( 19.5 دولار) للسهم الواحد، وهو الحد الأقصى للنطاق السعري.

وقالت الشركة التي ستطرح 30% من أسهمها، في بيان اليوم، إن حجم الطلبات في الطرح الخاص بلغ نحو 100.2 مليار ريال (26.5 مليار دولار)، بتغطية 53.8 مرة، وستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد 27 فبراير 2022 وحتى 1 مارس، وذلك لنحو 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وتأسست صيدليات الدواء في عام 1993 بالسعودية، ولديها أكثر من من 900 صيدلية منتشرة بالمملكة، وفقا للموقع الرسمي.

طرح "أماك"

حددت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" النطاق السعري لسعر السهم في طرحها للاكتتاب العام بين 58 و63 ريال (14.5 و 16.8 دولار) للسهم الواحد، وستطرح الشركة 19.8 مليون سهم بما يمثل 30% من رأسمالها بعد زيادة رأس المال.

وسيتم الطرح عن طريق بيع 10.1 مليون سهم من قِبل المساهمين الحاليين للشركة، وإصدار 9.7 مليون سهم جديد، وفقا للبيان.

وتأسست الشركة في 2008، وهي شركة تعدين خاصة تقع في منطقة نجران جنوب السعودية، وفق موقعها الرسمي، وتعمل في إنتاج معادن النحاس والزنك.

الطبية القابضة

أعلنت مجموعة الدخيل المالية، عن تغطية اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" بنحو 12.63 مرة، وتنتظر تحديد موعد الإدراج، بعد طرح حصة تصل إلى 25% من رأسمالها بعدد 5 مليون سهم للتداول في السوق الموازي "نمو" وتم تخصيص 20% منها للمستثمرين الأفراد، بسعر 82 ريال (21.9 دولار) للسهم الواحد.

وبلغ معدل التغطية في الطرح الخاص للمؤسسات 48.8 مرة، في إشارة على الإقبال الكبير من المستثمرين على الطروحات في المملكة.

وتأسست الطبية القابضة عام 2013، كشركة ذات مسؤولية محدودة، وهي تابعة لمجموعة الفيصلية السعودية، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة عام 2021، يبلغ رأس مالها 200 مليون ريال ( 53.3 مليون دولار)، ويتبعها 3 شركات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) #أخباراقتصادية

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