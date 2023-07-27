وافقت الحكومة المصرية على 3 اتفاقيات التزام بترولية باستثمارات بنحو 319.5 مليون دولار للبحث عن الغاز والبترول والزيت الخام، مع الالتزام بحفر ما لا يقل عن 13 بئر، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري يوم الخميس.

واتفاقيات الالتزام، التي يعتمد عليها قطاع البترول المصري، هي اتفاقات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والمصرية والتي بدورها تضخ استثمارات مباشرة من أجل زيادة ودعم إنتاج البترول والغاز، وفق وزارة البترول المصرية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن اتفاقيات الالتزام الثلاثة هي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية.

وتشمل الاتفاقيات: اتفاقيتا التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد.

أما اتفاقية الالتزام الثالثة، فتتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.

ولم يذكر البيان تفاصيل الاتفاقيات.

وتتوقع مصر أن يصل حجم استثمارات الشركات الأجنبية في العام المالي الجاري 2023-2024 -الذي بدأ في يوليو الحالي- إلى حدود 8 مليار دولار، في مجالي الطاقة والتعدين متضمنا البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل، بحسب تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الشهر الجاري.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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