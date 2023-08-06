سجلت شركة حلواني إخوان السعودية العاملة في مجال تصنيع الأغذية صافي خسائر خلال الربع الثاني من عام 2023 بـ 29.8 مليون ريال (7.9 مليون دولار) مقارنة بخسائر بـ 1.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وحلواني إخوان، التي يعود تاريخها إلى عام 1830، هي شركة متخصصة في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية من منتجات اللحوم والعصائر والأجبان وغيرها، ولديها 15 مصنع وتعمل الشركة في السوق المصري أيضا، بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على البورصة السعودية.

وبحسب إفصاح من حلواني إخوان للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد، فقد تراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام بنحو 20.5% على أساس سنوي، لتسجل 189.7 مليون ريال.

ما أسباب الخسائر؟

(وفق الإفصاح)



أرجعت الشركة الخسائر المسجلة في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى:

- انخفاض مبيعات الشركة في السعودية.

- انخفاض قيمة مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري رغم زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في مصر.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار -وبالتالي أمام أغلب العملات ومنها الريال السعودي- ليتداول الجنيه حاليا قرب مستوى 31 جنيه للدولار من 15.6 جنيه للدولار قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بعدما سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة من وقتها.

- انخفاض إجمالي ربح الشركة (وهو إجمالي الإيرادات مخصوم منها إجمالي تكلفة السلع المباعة) خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية.

- زيادة تكلفة التمويل وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة المقررة من البنك المركزي السعودي.

ورفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ العام الماضي تماشيا مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، إذ أن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي.

نتائج النصف الأول

تحولت شركة حلواني إخوان إلى تسجيل الخسائر خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل أرباح في النصف المقارن من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي خسائر بـ 28.1 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل صافي أرباح بـ 17.9 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2022. وكانت الشركة حققت في الربع الأول من العام الجاري صافي أرباح بـ 1.6 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام بنسبة 17.6% على أساس سنوي إلى 444.9 مليون ريال.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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