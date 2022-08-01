طرحت شركة إعمار مصر – التابعة لمجموعة إعمار الإماراتية – المرحلة الأولى لمشروع جديد بالساحل الشمالي تحت اسم "سول " بتكلفة تقدر بـ 53 مليار جنيه ( 2.8 مليار دولار)، حسب بيان نشرته الشركة على موقع البورصة المصرية، يوم الاثنين.

سيمتد "سول" وهو مشروع سكني وسياحي وتجاري على مساحة 518 فدان، لبناء 2500 وحدة، وذلك بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر التي ستمتلك نسبة 25% من المشروع.

ولم تذكر إعمار مصر موعد تنفيذ المشروع أو تاريخ الانتهاء منه.

وإعمار مصر تنفذ حاليا مشروعات في القاهرة مثل أب تاون كايرو ومراسي بالساحل الشمالي.

عن شركة إعمار الإماراتية:

أسسها رجل الأعمال محمد العبار وهو رئيس مجلس إدارتها

وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة دبي

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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