حصل البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، على قرضين بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للقطاع الخاص، بحسب ما قالته هبة عبد اللطيف رئيسة قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نُشرت يوم الأحد.

وسيستخدم البنك القرضين لدعم رأسماله ولتمويل مشروعات خضراء، وفق الوكالة.

وبحسب ما قالته عبد اللطيف في المقابلة، تبلغ قيمة القرض الأول 150 مليون دولار ومدته عشر سنوات ويهدف إلى دعم رأسمال البنك من أجل خططه للنمو المستدام.

كما وقع البنك اتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار مدته سبع سنوات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة تشمل مشروعات لمعالجة المياه وتحسين كفاءتها، والمباني الخضراء، إضافة إلى مشروعات في مجال الزراعة المستدامة.

وكان البنك التجاري الدولي أصدر في عام 2021 سندات خضراء في السوق المصري بقيمة 100 مليون دولار اكتتبت فيها مؤسسة التمويل الدولية بالكامل لتمويل مشروعات للمساعدة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت عبد اللطيف، في مقابلة بلومبرغ الأحد، إن التمويل الجديد من مؤسسة التمويل الدولية يعتمد على ما حققه إصدار السندات الخضراء في عام 2021.

وأشارت إلى أن البنك يجري مناقشات مع مؤسسات أخرى تعمل في مجال التمويل الإنمائي لجمع تمويل أخضر إضافي هذا العام "لدعم عملائنا في مسار تحولهم".



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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