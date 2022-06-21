وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"طاقة" اتفاقية لشراء حصص في شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من شركة "مبادلة"، في صفقة تُقدر بـ 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار).

وستصبح حصة طاقة 43% من أصول "مصدر" فيما ستمتلك أدنوك 24% وتحتفظ مبادلة بحصة 33%، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية يوم الثلاثاء.

كما ستستحوذ "أدنوك" على حصة مسيطرة 43% من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد التابع لـ"مصدر"، وتمتلك "مبادلة" حصة 33% و"طاقة" حصة نسبتها 24%.

ومن المتوقع استكمال الاتفاقيات بعد عدة أشهر، بحسب البيان.

التصنيع المحلي

وضمن مساعيها لتعزيز الصناعة محليا، أعلنت أدنوك عن خططها لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا تبلغ قيمتها 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، وفقا لبيان منفصل نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقامت أرامكو السعودية بخطوات مماثلة عندما أطلقت برنامج "إكتفاء" الذي يهدف إلى تطوير قطاع التصنيع المحلي في إطار مساعي المملكة إلى تنويع الاقتصاد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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