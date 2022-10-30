تراجع صافي ربح مجموعة تداول السعودية، وهي شركة قابضة مالكة لشركة تداول التي تدير البورصة السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 22.7% على أساس سنوي إلى 89.1 مليون ريال سعودي (23.9 مليون دولار) مقابل 115.2 مليون ريال (30.7 مليون دولار) خلال الربع نفسه من العام الماضي، بحسب إفصاح الأحد لبورصة السعودية (تداول).

وأرجعت المجموعة، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 70% من أسهمها، تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف التشغيل 25% على أساس سنوي إلى 165.5 مليون ريال نتيجة تكلفة الرواتب لزيادة عدد الموظفين تنفيذا لخطة الشركة، وكذلك انخفاض إيرادات التداول نتيجة انخفاض حجم أنشطة التداول.

وانخفضت إيرادات تداول في الربع الثالث بنحو 2.1% على أساس سنوي إلى 257.2 مليون ريال.

وخلال أول 9 أشهر من العام الحالي، حققت مجموعة تداول السعودية صافي ربح 367.4 مليون ريال بانخفاض بنحو 23% على أساس سنوي مقارنة بـ 477.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيان ملحق بإفصاح الأحد، فقد وقعت "وامض" الذراع الابتكاري والتقني لمجموعة تداول مذكرة تفاهم خلال الربع الثالث للاستحواذ على 51% من شركة "دايركت إف إن"، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا للأسواق المالية تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقر لها ويمتد عملاءها من إندونيسيا للمغرب.

كيف كان أداء البورصة السعودية؟

(بحسب بيان الشركة)

- ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسية وسوق نمو الموازية بالبورصة السعودية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 7.8% على أساس سنوي، إلى 10.9 مليار ريال مقابل 10.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

- أدرجت 30 شركة أسهمها في البورصة السعودية بينها 10 شركات في السوق الرئيسية و20 شركة في السوق الموازية نمو بقيمة إجمالية 16.7 مليار ريال.

ماذا نعرف عن مجموعة تداول السعودية القابضة؟

(بحسب بيان الشركة)

هي شركة قابضة تضم في محفظتها 4 شركات مملوكة لها بالكامل، وهي شركة تداول السعودية، وشركة (إيداع) وهي مركز إيداع الأوراق المالية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (المقاصة)، وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، كما تمتلك حصة 33.12% من رأس مال شركة تداول العقارية التي تعمل في مجال إدارة وتطوير العقارات.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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