حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" على تسهيلات ائتمانية من الشركة الأم "أدنوك" وأخرى من بنك أبو ظبي الأول -بصفته وكيل تسهيلات ومنظم رئيسي- وأطراف أخرى لم تحددها، بقيمة إجمالية بنحو 2.2 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس، إنها وافقت على اتفاقية تسهيلات ائتمانية بأجل محدد غير مضمونة مقومة بالدولار بقيمة 375 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول وأطراف أخرى، وعلى تسهيل بأجل محدد مقوم بالدرهم الإماراتي بأكثر من 4.1 مليار درهم (نحو 1.1 مليار دولار).

ووفقا لبيان الشركة، ستُستخدم التسهيلات في إعادة تمويل مديونية أدنوك للتوزيع وأغراض عامة لم تحددها.

كما وافقت الشركة على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة من الشركة الأم "أدنوك" لتوفير 375 مليون دولار إضافة إلى ما يقارب الـ 1.4 مليار درهم (381.2 مليون دولار) لتمويل أغراض عامة لأدنوك للتوزيع.

وقالت الشركة، في البيان، إن إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية التسهيلات بأجل محدد واتفاقية التسهيلات المتجددة يخضع لاستيفاء الشروط اللازمة.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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