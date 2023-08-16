تستهدف شركة حياه مصر زيادة استثماراتها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة إلى نحو 760 مليون دولار من 550 مليون دولار حاليا، مع رفع حجم الصادرات من مصر إلى الأسواق الخارجية، وفق ما كشفته الشركة يوم الأربعاء.

وحياة مصر هي تابعة لشركة حياة العالمية العاملة في مجال المنتجات سريعة الاستهلاك ومقرها تركيا، والتي هي أكبر منتج للمناديل الورقية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وإفريقيا، ورابع أكبر مصنع لحفاضات الأطفال في العالم، وفق بيان من حياة مصر الأربعاء.

وقال شينول كيسيرلي أوغلو المدير العام لشركة حياة مصر، خلال احتفال للشركة الأربعاء بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق عملياتها في مصر، إن الشركة تستهدف زيادة استثماراتها المستقبلية في السوق المحلي بقيمة 210 مليون دولار، منها 55 مليون دولار حتى نهاية عام 2024.

ولدى الشركة 5 مصانع في مصر، وتقدم للمستهلك المصري منتجات سريعة الاستهلاك مثل المناديل والحفاضات عبر 9 علامات تجارية، من أشهرها مولفيكس، وبي بم طبيعي، ومولبد، وبابيا، وفاميليا. فيما لدى شركة حياة العالمية 16 علامة تجارية.

وبحسب بيان الشركة، فقد استثمرت حياة مصر حتى الآن 550 مليون دولار في السوق المصري، وتشمل خططها التوسعية افتتاح مصنعين جديدين لإنتاج المنتجات غير المنسوجة والمناديل الورقية.

وتستهدف الشركة زيادة حجم صادراتها من مصر من 150 مليون دولار حاليا إلى 200 مليون دولار في عام 2025.

ومصر هي مركز الإنتاج للشركة لمنطقة شمال إفريقيا، ومركز للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والشرق الأقصى والأمريكتين بما فيها الولايات المتحدة، وفق بيان الشركة.

وحسب المدير العام لحياة مصر، فإن 40% من إنتاج الشركة في مصر يذهب للتصدير.

تأثير الخلاف السياسي وتراجع الجنيه

قال المدير العام لشركة حياة مصر إن استثمارات الشركة لم تتأثر خلال الفترة التي شهدت خلافات على المستوى السياسي بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن عودة العلاقات سيساعد في نمو أعمال الشركة.

واتفقت مصر وتركيا مطلع شهر أغسطس الجاري على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات والعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وذلك بعدما أعلن البلدان مطلع شهر يوليو الماضي رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء بعد سنوات من الخلاف.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا ملياري دولار.

وقال المدير العام لحياة مصر إن ربحية الشركة تأثرت بتراجع قيمة العملة المحلية في مصر قائلا: "تقلبات سعر العملة وزيادة تكلفة الخامات أثر على ربحيتنا لكننا معتادين على مواجهة هذه التحديات".

وهوت قيمة العملة المحلية في مصر بنحو 50% - بعد 3 تعويمات - في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، لتقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيه وأحيانا فوق 40 جنيه.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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