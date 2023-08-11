-محمد بن سيف : تحديث استراتيجية أعمالنا لتوجيه الشركة نحو حقبة جديدة من الممارسات المستدامة.

-نجاح جهود شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الحد من الاعتماد على برامج الشركات المعاد تأمينها.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي أرباح وصل إلى 204.4 مليون درهم حيث أسهمت النتائج الموحدة لجميع المؤشرات المالية الرئيسية في ارتفاع أرباح الأشهر الستة الأولى من العام 2023، بنسبة 15.46% مقارنة مع 177.0 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 مع مواصلة الشركة الاتجاه القوي نحو النمو خلال النصف الثاني من العام.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "حققت أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت عائدات التأمين 2.14 مليار درهم . مضيفا أنه مع مواصلة نجاح جهود الشركة في الحد من الاعتماد على برامج الشركات المعاد تأمينها بشكل كبير، لا تزال أعمال الاكتتاب تسجل معدلات قوية إذ بلغت أرباح الاكتتاب المجمعة 87.60% في حين بلغ صافي نتائج خدمة التأمين 178.1 درهم . وقد أسهمت أسعار الفائدة والتوزيع المدروس للأصول في تعزيز إيرادات الاستثمار، حيث بلغ إجمالي إيرادات الاستثمار خلال الفترة نفسها 110.8 مليون درهم.

وأضاف الشيخ محمد بن سيف آل نهيان: "نمضي قدماً في الاستثمار في التكنولوجيا وكفاءة عملياتنا التشغيلية في جميع مجالات عملنا الرئيسية، حيث ستعمل هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، وذات تأثير إيجابي على عملياتنا وتسهل نمو الشركة المستدام من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات، والتمكن من التعامل بشكل أفضل مع متغيرات السوق. ولطالما شكلت الاستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها عملياتنا التشغيلية، نعكف حالياً على تحديث استراتيجية أعمالنا لتوجيه الشركة نحو حقبة جديدة من الممارسات المستدامة التي ستعود بالفائدة على عملائنا وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع الذي نخدمه."

"إيرادات التأمين"

وبلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023من العام الجاري 2.14 مليار درهم ، مقارنة مع 2.24 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022. وقد واصلت الشركة الحد من أعمال التأمين المعاد تأمينها بشكل كبير، والنجاح في التركيز على محافظ التأمين التي تمتاز بمساهمة قوية في إيرادات الاكتتاب.

"خدمة التأمين"

وبلغ صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 178.1 مليون درهم ، مقارنة مع 196.4 مليون للفترة نفسها من عام 2022، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية من عملية التخطيط المالي وإعداد التقارير المالية اللازمة وفق المتطلبات الجديدة لمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS17 .

"إيرادات الاستثمار "

وحقق صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعاً بنسبة 78.57% ليبلغ 110.8 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة مع 62.0 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وإيرادات الدخل الثابت، بسبب التغييرات الاستراتيجية التي تم إجراؤها في توزيع الأصول في العام الماضي، بالإضافة إلى مكاسب السوق الأخرى غير المحققة.

"المصروفات التشغيلية الأخرى"

كما بلغت المصروفات التشغيلية الأخرى 81.5 مليون درهم ، مقارنة بـ 77.7 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس التزامنا الراسخ بالاستثمار في الموارد الأساسية اللازمة للتنفيذ الناجح لبرامج ومبادرات التحول الرقمي الاستراتيجية.

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: " إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من أوائل شركات التأمين في العالم التي تُعلن عن نتائجها المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17 لعقود التأمين، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023. وقد أدى تطبيق هذه المعيار الدولي الجديد إلى تحولات جوهرية في محاسبة عقود التأمين وإعادة التأمين، كما أسهم في ترسيخ مكانة الشركة في طليعة شركات التأمين التي تعي أهمية وتأثير تطبيق هذا المعيار على الأعمال على المدى الطويل، ونواصل العمل حالياً لتطوير وتعديل عملياتنا التشغيلية بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة. وسنحرص خلال النصف الثاني من العام على سبر آفاق المشهد الاقتصادي والتركيز على مواصلة الاستثمار في جميع جوانب أعمالنا الأساسية وقدراتنا الرقمية."

وأضاف ميلوناس: " تولي شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اهتماماً كبيراً لدعم البرامج والمبادرات المجتمعية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع قيم الشركة ومبادئها. وقد دخلت الشركة خلال الشهر الماضي وحده في شراكة مع "حملة مدى" دعماً لجهودها في مكافحة الأمراض المدارية المهملة، كما جددت الشركة شراكتها مع جمعية الإمارات للطبيعة للعام الثالث على التوالي، بهدف دعم مشاريع الجمعية في الحفاظ على الطبيعة وحمايتها."

#بياناتشركات

-انتهى-