قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان للأغذية إن الشركة، التي تمتلك مصانع في مصر، تستهدف مضاعفة حجم صادراتها من السوق المصري خلال العام المقبل مقارنة بعام 2023، لكنه لم يكشف عن حجم الصادرات المستهدف.

ونستله مصر هي تابعة لشركة نستله السويسرية، التي تتواجد في مصر منذ عام 1870، والتي بدأت في التسعينيات الاستحواذ على بعض خطوط إنتاج الآيس كريم والمياه المعدنية. وتمتلك نستله مصر حاليا 65 خط إنتاج في البلد، بحسب ما كشفه كامل خلال مؤتمر صحفي للشركة بالقاهرة يوم الاثنين.

وأضاف الرئيس التنفيذي، خلال المؤتمر، أن نستله مصر بدأت خلال العام الحالي في فتح أسواق تصديرية في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث اتجهت إلى التصدير للسعودية، والإمارات، والأردن، وعمان، والبحرين، فضلا عن دول إفريقية مثل السودان، والسنغال، ومالي، ليصل عدد الأسواق التي تصدر لها إلى 22 دولة.

وبحسب كامل، فقد حققت الشركة معدلات نمو على مدار الـ 12 عام الماضية منذ 2010 وحتى 2022 بمتوسط 5% بالعملة الأجنبية.

وكان فيروس كورونا، الذي بدأ في الظهور في نهاية عام 2019، تسبب في تداعيات كبدت شركات في مختلف القطاعات في العالم خسائر مع تراجع الطلب وتعطل سلاسل التوريد.

وتستثمر نستله مصر في الوقت الراهن في تدشين 4 خطوط إنتاج جديدة في مصانعها بمصر، منها 3 في مجال الأطعمة، وآخر في مجال الألبان، ويتوقع بدء تشغيل أحد تلك الخطوط الجديدة مع نهاية العام الحالي، وفق الرئيس التنفيذي.

وفي ما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، قالت مهيرة حسن رئيسة قطاع العلاقات المؤسسية والاستقامة بنستله مصر، خلال مؤتمر الاثنين، إن الشركة تعمل الآن على أن تشكل الطاقة النظيفة 100% من الطاقة المستخدمة في مصانعها بحلول عام 2026، متوقعة الوصول إلى نسبة 30% بحلول نهاية العام الحالي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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