كما أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي

تخطّت إيرادات المجموعة المليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة بلغت 87% ساهم فيها ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء واستقطاب أكثر من 1,500 عميل جديد

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 485 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات، والنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرافعة المالية، وانخفاض التكلفة الإجمالية للاقتراض

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% نتيجة لنمو الإيرادات وتحسُّن الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات أعمال المجموعة

استمرار النمو في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية على أساس سنوي حيث وصلت إلى 678 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2023

إبرام اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم إماراتي بشروط تمويلية أفضل وبسعر تنافسي، مما أسهم في تعزيز التدفقات النقدية للمجموعة وخفض التكاليف المالية وتحسين الرافعة المالية مما يدعم زيادة ربحية المجموعة

عملاً بسياسة المجموعة لتوزيع الأرباح، أقرّ مجلس الإدارة توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي سيتم دفعها في سبتمبر 2023 نتيجةً للأداء القوي خلال النصف الأول من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تيكوم، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM)، ("الشركة" أو "المجموعة")، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2023، حيث حقّقت أداءً قوياً مدفوعاً بالمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة عبر محفظة أصولها المتميزة والمتنوّعة، إذ سجّلت خلال النصف الأول من العام زيادةً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار درهم إماراتي، وزيادة بنسبة 13% في صافي الأرباح إلى 485 مليون درهم إماراتي.

أبرز النتائج المالية

نسبة التغيير % الربع الثاني نسبة التغيير % النصف الأول ألف درهم إماراتي (على أساس سنوي) 2022 2023 (على أساس سنوي) 2022 2023 (ما لم يذكر خلاف ذلك) 6% 504,306 535,088 6% 989,417 1,048,872 الإيرادات 14% 373,423 425,775 14% 722,858 824,580 الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6% 74% 80% 6% 73% 79% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (3%) 237,271 229,368 13% 427,533 484,501 صافي الربح 19% 237,271 282,663 - - - صافي الربح المعدل*

*بعد استثناء تكلفة غير متكررة ناتجة عن إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية

أبرز النتائج التشغيلية

الأصول التجارية والصناعية 30 يونيو 2023 30 يونيو 2022 نسبة التغيير % (على أساس سنوي) معدلات الإشغال 87% 82% 5% عدد العملاء +10,000 +8,500 18%

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تواصل مجموعة تيكوم تحقيق الإنجازات وتسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجية المجموعة الاستباقية والديناميكية الهادفة إلى زيادة معدلات الإشغال والإدارة الحكيمة لرأس المال، مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة. وبناءً على أدائنا الاستثنائي للنصف الأول من العام 2023، يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام الجاري حيث سيتم دفعها في سبتمبر 2023".

وفي هذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يشهد قطاع العقارات التجارية في دبي نمواً ملحوظاً بفضل مكانة الإمارة المتميزة كمركز عالمي رائد يستقطب كبرى الشركات العالمية والإقليمية وأبرز المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والمدعوم بالأداء القوي لاقتصاد دبي الكلي. نجحت مجموعة تيكوم من خلال نموذج أعمالها المتميز والسمعة المرموقة لمجمعاتها للأعمال من تعزيز أداءها القوي خلال النصف الأول من العام حيث سجلت غالبية الأصول المخصصة للتأجير نسب إشغال مرتفعة، ولا سيما المكاتب من الفئة الأولى التي تتميز بموقعها المركزي".

وأضاف: "نحن واثقون بقدرتنا على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة للفترة المتبقية من العام الجاري، مع تركيز جهودنا على مواصلة تعزيز الكفاءة التشيغيلية للإبقاء على هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما سنمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجيتنا المدروسة والاستفادة من مركزنا المالي القوي، وقاعدة عملائنا المتنوعة والمتميزة، وما تمتلكه المجموعة من رصيد أراضي بمواقع استراتيجية بإمارة دبي، مما يمكننا من مواصلة مسيرة النمو والتميز وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا".

نتائج النصف الأول من عام 2023

شهدت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل النمو في معدلات الإيجار والحفاظ على مستويات الإشغال القوية والنسب العالية للاحتفاظ بالعملاء في جميع مجمعات الأعمال.

بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 87% كما في 30 يونيو 2023، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

بلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 92% كما في 30 يونيو 2023.

شهدت قاعدة العملاء نمو بنسبة 18% على أساس سنوي لتتجاوز 10,000 عميل من كبرى الشركات العالمية والإقليمية.

تضمنت قائمة العملاء الجدد شركات عالمية مرموقة، مثل "سيلز فورس" التي أنشأت أول مكاتبها في الشرق الأوسط، وشركة "أسترازينيكا" العالمية المتخصّصة في صناعة الأدوية، ومجموعة "فيراكس بايولابز"، وجامعة "إي إم نورماندي" الفرنسية لإدارة الأعمال، وأول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط تحت علامة "ثرايف" التابع لمجموعة "إفكو" العالمية.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 825 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز إدارة النفقات التشغيلية.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 485 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات، والنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرافعة المالية، وانخفاض التكلفة الإجمالية للاقتراض.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 678 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، ما يعكس تحسّن الإيرادات والكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

نتائج الربع الثاني من عام 2023

ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 535 مليون درهم إماراتي، نتيجة النمو القوي في الطلب على أصول المجموعة.

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 426 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل الجهود المدروسة والمستمرة لخفض المصاريف التشغيلية وتعزيز كفاءة العمليات.

شهد صافي الأرباح خلال فترة الربع الثاني زيادة بنسبة 19% تقريباً على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم إماراتي وذلك بعد استثناء تكلفة غير متكررة ناتجة عن تسوية تسهيلات ائتمانية.

تمكنت المجموعة من تحسين مستويات الدين حيث بلغت نسبة الدين إلى القيمة 15%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 5.7 أضعاف، مدفوعةً بالتأثير الإيجابي المباشر لاتفاقية إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم إماراتي، والتي منحت المجموعة شروطاً أفضل وبسعر تنافسي.

أبرز الإنجازات على صعيد الأعمال خلال النصف الأول من عام 2023

شهدت مجموعة تيكوم هذا العام الكثير من الإنجازات والفعاليات في شتى مجمعات الأعمال التابعة لها، مما يعكس مستوى الثقة القوي من قبل قطاع الأعمال.

تلبيةً للطلب المتنامي على مساحات العمل المشتركة المرنة والمتكاملة والمصممة وفق احتياجات العملاء، أطلقت مجموعة تيكوم الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً وحاضنة للمواهب العالمية والشركات من جميع الأحجام ومن مختلف القطاعات.

واصلت المجموعة تمكين ودعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في دبي من خلال إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم. ستدعم حاضنة الأعمال الجديدة الشركات الناشئة في شتى مجالات العلوم تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

أعلنت مجموعة "فيراكس بايولابز" عن إنشاء مقرها الإقليمي في مجمع دبي للعلوم والمتخصّص في مجال دراسة آليات استجابة الجهاز المناعي للأمراض الفيروسية وتشخيصها، مما سيسهم في تعزيز البحث العلمي في المنطقة وتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية.

عزّزت مدينة دبي الصناعية مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة عبر استقطاب استثمارات بقرابة المليار درهم إمارتي من شركات تصنيع محلية وعالمية، مما يعكس الثقة الذي يحظى بها مجمع الأعمال ومكانة دبي المتميزة كوجهة رائدة للتصنيع.

أبرمت مدينة دبي الصناعية شراكات استراتيجية بارزة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم التنمية المستدامة لقطاع التصنيع في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية كوجهة صناعية رائدة وجاذبة للاستثمارات.

أبرز الإنجازات على صعيد الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة خلال النصف الأول من عام 2023

خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أحرزت المجموعة تقدماً لافتاً في العديد من جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وأبرزها:

الاستمرار في توفير قيمة متميّزة للعملاء، حيث عززت المجموعة مستويات رضا عملائها إلى 88.6% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 87.8% خلال السنة المالية 2022.

دعم 366 شركة ناشئة، ضمن حاضنة الأعمال in5، مقارنة بدعم 346 شركة ناشئة في نهاية السنة المالية 2022.

توليد 9% من الطاقة المستهلكة من مصادر نظيفة.

إعادة تدوير 179 طناً من النفايات في جميع مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة.

توزيع 12,000 وجبة طعام خلال شهر رمضان المبارك.

التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإطلاق مبادرة "متجر الخير" المبتكرة التي قدّمت تجربة تبرّع افتراضية وفعلية لتشجيع الأفراد على التبرع بمواد أساسية مثل الغذاء والملابس ولوازم الإيواء.

توزيعات الأرباح

خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في 1 أغسطس 2023، أقرّ المجلس توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام 2023، سيتم دفعها في سبتمبر 2023. وعملاً بسياسة توزيع الأرباح المقررة في نشرة الاكتتاب، تعتزم مجموعة تيكوم توزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي سنوياً حتى سبتمبر 2025.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين

تمتلك مجموعة تيكوم محفظة متكاملة من الأصول العقارية الموزعة على 10 مجمعات أعمال ذات مواقع إستراتيجية في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات. ونشير إلى كل قطاع نقدم فيه خدماتنا بلفظ "قطاع"، ويتألف القطاع من مجمع أعمال واحد أو أكثر يركز على نفس المجال الذي يخدمه. وفيما يلي القطاعات الست التي نعمل فيها:

قطاع التكنولوجيا: مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

قطاع الإعلام: مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

قطاع التعليم: مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة.

قطاع العلوم: مجمع دبي للعلوم.

قطاع التصميم: حي دبي للتصميم.

قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

وتوفر الشركة حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي.

التأجير التجاري: توفر مجموعة تيكوم مجموعة متنوعة من العقارات المبنية بغرض الإيجار، والمبنية حسب طلب الشركات، والمساحات المكتبية، والمساحات المخصصة لنشاطات التجزئة بما فيها مراكز الأعمال المبنية لأغراض محددة، والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً بحسب طلب العملاء، وكذلك المرافق القطاعية المخصصة (مثل المسارح الضخمة واستوديوهات الأفلام والمرافق الجامعية والمختبرات وغيرها). وتتراوح فترات عقود إيجار العقارات المبنية بغرض الإيجار عادةً من 1 إلى 5 سنوات، بينما يتم تأجير العقارات المبنية حسب طلب الشركات لمدة 10 سنوات وأكثر.

التأجير الصناعي: تضم محفظة مجموعة تيكوم في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المستودعات، والمعارض التجارية، وسكن الموظفين التي تستخدمها الشركات الكبيرة والشركات الأخرى بغرض توفير مسكن لعمالها، وتتراوح فترات عقود التأجير الصناعي عادةً من 1 إلى 5 سنوات.

تأجير الأراضي: تشمل الأراضي المتاحة داخل مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم المزودة بالبنية التحتية اللازمة والتي سيتم تزويدها بذلك أيضاً (مثل الطرق وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي) بما يتيح للشركة تأجير الأراضي أو استخدامها في استثماراتها المستقبلية، وتتراوح فترات عقود تأجير الأراضي عادةً من 30 إلى 50 عاماً.

تقدم مجموعة تيكوم كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والمؤسسية ذات القيمة المضافة (مثل التأشيرات والهجرة والترخيص وما إلى ذلك) - بما في ذلك الخدمات التي تدعم أعمال المواهب المستقلة والشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر المنصات المتخصصة axs، وin5، وgofreelance، وmarketplace.ae، وD/Quarters على التوالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أصول الإعلانات وإدارة العقارات ومرافق الفعاليات الخاصة بكل قطاع، ونشير إلى هذه الخدمات مجتمعةً باسم الخدمات والأعمال الأخرى.