تراجع صافي أرباح مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنحو 1.5% خلال الربع الأول من 2023، ليقارب الـ 94.6 مليون جنيه (نحو 3.1 مليون دولار) رغم ارتفاع الإيرادات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للمجموعة المنشورة على موقع البورصة المصرية يوم الأحد، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول بنحو 22% إلى 776.9 مليون جنيه.

ومجموعة مستشفيات كليوباترا، التي تأسست عام 2014، هي من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في مصر من حيث عدد الأسرة والمستشفيات العاملة، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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