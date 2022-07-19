ارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري ب16.9% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع الأسعار والمبيعات القوية لمشروع O west، وفقا لبيانات مرسلة للبورصة المصرية الثلاثاء.

سجل صافي المبيعات العقارية للشركة، في الستة أشهر الأولى من 2022 نحو 4.7 مليار جنيه ( 248.6 مليون دولار)، وهي أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة، وفقا للبيان.

ارتفعت مبيعات مشروع O west بنسبة 73.6% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه ( 127 مليون دولار) مع زيادة متوسط سعر المتر في المشروع بنسبة 28.8% على أساس سنوي في النصف الأول من العام.

وعلى أساس ربع سنوي زادت المبيعات ب 127.4% في الربع الثاني.

و مشروع O West، الذي أطلقته الشركة في مارس 2019، هو مشروع سكني بمدينة 6 أكتوبر في مصر تنفذه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المشاركة في الإيرادات.

ورغم زيادة متوسط سعر المتر بنحو 25.2% في مشروع مكادي هايتس في البحر الأحمر السكني، تراجعت المبيعات العقارية بنحو 48.5% خلال نصف العام و42.3% في الربع الثاني.

ووفقا لبيان أوراسكوم الثلاثاء، تأثرت مبيعات مكادي هايتس بقضية سابقة مع الهيئة العامة للاستثمار المصرية الحكومية.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قررت في يناير 2022 خفض حجم الأراضي المخصصة لمكادي هايتس وألغت هيئة لجنة التظلمات التابعة لها القرار في يونيو الماضي.

كما تراجعت مبيعات الجونة العقارية ب2.8% في النصف الأول من العام رغم زيادة متوسط سعر المتر 14.4%. لكن مبيعاتها العقارية ارتفعت بـ 8.6% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وتحسن أداء القطاع الفندقي مع زيادة نسب الإشغال وارتفاع سعر الغرف، ومستفيدة من عودة حركة السياحة خاصة الأجانب، وفقا للبيان.

المصدر: بيانات الشركة

وأوراسكوم للتنمية مصر هي مملوكة بنسبة 75% من أوراسكوم القابضة للتنمية التي تعمل في التطوير العقاري ومقرها سويسرا ولها استثمارات تشمل المغرب والمملكة المتحدة والإمارات.

وتعمل الشركة التابعة لعائلة ساويرس الشهيرة في تطوير وإدارة مشاريع سياحية في مصر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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